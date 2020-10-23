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Após um dia

Homem que fugiu após perseguição da PRF na BR 262 é preso em Viana

O suspeito foi preso na manhã desta sexta-feira após moradores estranharem a presença de um homem muito sujo e desconhecido pela cidade na manhã desta sexta-feira (23). A Polícia Militar o identificou e realizou a prisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 09:06

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 09:06

Durou pouco a fuga do homem que conseguiu fugir após uma perseguição policial pela BR 262, em Viana, na região do Complexo Penitenciário, na manhã última quinta-feira (22). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou na manhã desta sexta-feira (23) que o terceiro suspeito de participação na ação que resultou na apreensão de 367 quilos de maconha acabou preso na sede do município.
Viana
No Fiat Strada, policiais da PRF encontraram exatamente 367 quilos de maconha na BR 262, em Viana Crédito: Divulgação/PRF
Moradores estranharam o fato dele estar muito sujo e não o reconhecerem como um morador da cidade. A Polícia Militar foi acionada e o identificou como o homem que era procurado há um dia. A prisão ocorreu por volta das 6 horas. A PRF apoiou a PM no prosseguimento da prisão e o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica.

A FUGA

O homem preso estava no Volkswagen Polo, que seguia mais à frente como "batedor" para o Fiat Strada que trazia a droga da cidade de Patos de Minas para Vitória. Na altura do quilômetro 35, agentes da PRF deram voz de parada para o motorista do carro que transportava os entorpecentes. Com a negativa dele, foi iniciada uma perseguição por alguns quilômetros da rodovia federal.
Mais à frente, o motorista foi preso após o carro cair em uma pequena ribanceira. Ele informou aos policiais que havia um carro mais à frente com duas pessoas repassando informações sobre a presença de policiais na pista. Era neste carro que estava o homem suspeito preso na manhã desta sexta-feira.
Segundo a PRF, ele havia conseguido escapar para uma região de mata após o Volkswagen Polo bater na BR 262 e o comparsa dele ser preso pelos agentes.
O homem preso estava no Volkswagen Polo, que seguia mais à frente como
O homem preso estava no Volkswagen Polo, que seguia mais à frente como "batedor" Crédito: Reprodução/TV Gazeta

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