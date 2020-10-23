Homem que fugiu após perseguição da PRF na BR 262 é preso em Viana

No Fiat Strada, policiais da PRF encontraram exatamente 367 quilos de maconha na BR 262, em Viana Crédito: Divulgação/PRF

Moradores estranharam o fato dele estar muito sujo e não o reconhecerem como um morador da cidade. A Polícia Militar foi acionada e o identificou como o homem que era procurado há um dia. A prisão ocorreu por volta das 6 horas. A PRF apoiou a PM no prosseguimento da prisão e o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica.

A FUGA

O homem preso estava no Volkswagen Polo, que seguia mais à frente como "batedor" para o Fiat Strada que trazia a droga da cidade de Patos de Minas para Vitória. Na altura do quilômetro 35, agentes da PRF deram voz de parada para o motorista do carro que transportava os entorpecentes. Com a negativa dele, foi iniciada uma perseguição por alguns quilômetros da rodovia federal.

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Mais à frente, o motorista foi preso após o carro cair em uma pequena ribanceira. Ele informou aos policiais que havia um carro mais à frente com duas pessoas repassando informações sobre a presença de policiais na pista. Era neste carro que estava o homem suspeito preso na manhã desta sexta-feira.

Segundo a PRF, ele havia conseguido escapar para uma região de mata após o Volkswagen Polo bater na BR 262 e o comparsa dele ser preso pelos agentes.