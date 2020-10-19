Vídeo mostra perseguição em alta velocidade da PRF na BR 101 em Guarapari

A PRF apreendeu quatro bananas de dinamite e duas armas na BR 101 nesta manhã Crédito: Divulgação/PRF

VEJA VÍDEO

Your browser does not support the video tag.

A perseguição foi iniciada ainda no quilômetro 19 da BR 262, quando o Chevrolet Onix recebeu ordem de parada dos agentes da PRF. O motorista acelerou o veículo e iniciou a fuga, que se estendeu por cerca de 20 quilômetros.

ACIDENTE NO PEDÁGIO

Em alta velocidade, o carro trafegou pela BR 262 e depois entrou na BR 101, onde a perseguição se estendeu até próximo à praça de cobrança de pedágio, no quilômetro 320 da rodovia federal.

Antes de colidir contra a traseira de um caminhão e depois na mureta, o condutor do Chevrolet Onix realiza ultrapassagens proibidas pelo acostamento da pista, colocando a vida de outras pessoas em perigo.

Your browser does not support the video tag.

Apos a batida, os policiais logo cercam o Onix e rendem os dois ocupantes. Com eles, além dos explosivos que estavam no porta-malas, os policiais ainda encontraram uma pistola e também um revólver.