Vídeo mostra perseguição em alta velocidade da PRF na BR 101 em Guarapari

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o vídeo de parte da perseguição a um veículo na BR 101 realizada na manhã desta segunda-feira (19), que resultou na prisão de dois homens e também na apreensão de quatro bananas de dinamite que seriam utilizadas para explodir carros-fortes, além de duas armas e munições.
VEJA VÍDEO
A perseguição foi iniciada ainda no quilômetro 19 da BR 262, quando o Chevrolet Onix recebeu ordem de parada dos agentes da PRF. O motorista acelerou o veículo e iniciou a fuga, que se estendeu por cerca de 20 quilômetros.
ACIDENTE NO PEDÁGIO
Em alta velocidade, o carro trafegou pela BR 262 e depois entrou na BR 101, onde a perseguição se estendeu até próximo à praça de cobrança de pedágio, no quilômetro 320 da rodovia federal.
Antes de colidir contra a traseira de um caminhão e depois na mureta, o condutor do Chevrolet Onix realiza ultrapassagens proibidas pelo acostamento da pista, colocando a vida de outras pessoas em perigo.
Apos a batida, os policiais logo cercam o Onix e rendem os dois ocupantes. Com eles, além dos explosivos que estavam no porta-malas, os policiais ainda encontraram uma pistola e também um revólver.
Os dois foram detidos e levados para o posto da PRF, em Viana, onde a ocorrência foi registrada.