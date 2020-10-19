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Apreensão de dinamites

Vídeo mostra perseguição em alta velocidade da PRF na BR 101 em Guarapari

Agentes da Polícia Rodoviária Federal perseguiram por cerca de 20 quilômetros um carro suspeito. No veículo estavam dois homens que transportavam bananas de dinamite, que seriam usadas para explodir carros-fortes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 12:36

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 12:36

Estradas
A PRF apreendeu quatro bananas de dinamite e duas armas na BR 101 nesta manhã Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o vídeo de parte da perseguição a um veículo na BR 101 realizada na manhã desta segunda-feira (19), que resultou na prisão de dois homens e também na apreensão de quatro bananas de dinamite que seriam utilizadas para explodir carros-fortes, além de duas armas e munições.

VEJA VÍDEO

A perseguição foi iniciada ainda no quilômetro 19 da BR 262, quando o Chevrolet Onix recebeu ordem de parada dos agentes da PRF. O motorista acelerou o veículo e iniciou a fuga, que se estendeu por cerca de 20 quilômetros.

ACIDENTE NO PEDÁGIO

Em alta velocidade, o carro trafegou pela BR 262 e depois entrou na BR 101, onde a perseguição se estendeu até próximo à praça de cobrança de pedágio, no quilômetro 320 da rodovia federal.

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Antes de colidir contra a traseira de um caminhão e depois na mureta, o condutor do Chevrolet Onix realiza ultrapassagens proibidas pelo acostamento da pista, colocando a vida de outras pessoas em perigo.
Apos a batida, os policiais logo cercam o Onix e rendem os dois ocupantes. Com eles, além dos explosivos que estavam no porta-malas, os policiais ainda encontraram uma pistola e também um revólver.
Os dois foram detidos e levados para o posto da PRF, em Viana, onde a ocorrência foi registrada.

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