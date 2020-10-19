Três pessoas morrem em acidente entre carro e carreta em Cachoeiro

Três pessoas morreram em um grave acidente na noite deste domingo (18), na BR 482, no trecho que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Alegre, no Sul do Espírito Santo. A colisão entre um carro e uma carreta aconteceu às 18h40, próximo ao trevo de Pacotuba.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas que estavam no carro morreram no local. Já a terceira vítima, que dirigia a carreta, ficou presa às ferragens e foi socorrida em estado grave, mas foi a óbito.
Uma quarta pessoa foi socorrida com ferimentos leves. As outras duas vítimas não foram identificadas pelos Bombeiros. O trecho onde aconteceu o acidente é de responsabilidade do Estado. A Polícia Militar foi demandada para informar mais detalhes e a dinâmica do acidente, mas ainda não retornou. Assim que houver mais informações este texto será atualizado.