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BR 482

Três pessoas morrem em acidente entre carro e carreta em Cachoeiro

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas que estavam no carro e que não foram identificadas morreram no local do acidente, na noite deste domingo (18). Já a terceira vítima, que dirigia a carreta, morreu após dar entrada no hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 09:59

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 09:59

A colisão foi entre um carro e uma carreta e outras duas pessoas ficaram feridas
Três pessoas morrem em acidente em Cachoeiro Crédito: Internauta
Três pessoas morreram em um grave acidente na noite deste domingo (18), na BR 482, no trecho que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Alegre, no Sul do Espírito Santo. A colisão entre um carro e uma carreta aconteceu às 18h40, próximo ao trevo de Pacotuba.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas que estavam no carro morreram no local. Já a terceira vítima,  que dirigia a carreta, ficou presa  às ferragens e foi socorrida em estado grave, mas foi a óbito.
Uma quarta pessoa foi socorrida com ferimentos leves. As outras duas vítimas não foram identificadas pelos Bombeiros. O trecho onde aconteceu o acidente é de responsabilidade do Estado. A Polícia Militar foi demandada para informar mais detalhes e a dinâmica do acidente, mas ainda não retornou. Assim que houver mais informações este texto será atualizado.

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