Dinamites apreendidas na BR 101 seriam usadas para explodir carros-fortes

A PRF apreendeu quatro bananas de dinamite e duas armas na BR 101 na manhã desta segunda-feira (19) Crédito: Divulgação/PRF

Pouco antes das 9h da manhã desta segunda-feira, policiais rodoviários federais deram ordem de parada aos ocupantes de um Chevrolet Onix que trafegava pela rodovia. O motorista desobedeceu ao comando e iniciou uma fuga pela estrada federal e a perseguição aos criminosos ocorreu por cerca de 20 quilômetros no sentido sul.

A fuga só acabou quando o carro de placas de PPU 4226, de Vitória, bateu na mureta que divide as pistas, já bem próximo à praça de cobrança do pedágio. Um dos ocupantes tentou fugir, mas acabou preso. Já o carona permaneceu no veículo e também foi detido.

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Na revista feita no Chevrolet Onix, além dos artefatos explosivos, os policiais também apreenderam um revólver, uma pistola e munições. A dupla e todo o material aprendido foram levados para o posto da Polícia Rodoviária Federal de Viana, onde a ocorrência foi registrada.