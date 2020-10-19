Dinamites apreendidas na BR 101 seriam usadas para explodir carros-fortes

As quatro bananas de dinamite encontradas no porta-malas de um veículo na BR 101, próximo ao pedágio em Guarapari, na manhã desta segunda-feira (19), seriam usadas para explodir carros-fortes em assaltos. As informações foram passadas em depoimento por um dos dois homens presos durante a ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Além dos explosivos, também foram apreendidas duas armas e munições com os criminosos.
Pouco antes das 9h da manhã desta segunda-feira, policiais rodoviários federais deram ordem de parada aos ocupantes de um Chevrolet Onix que trafegava pela rodovia. O motorista desobedeceu ao comando e iniciou uma fuga pela estrada federal e a perseguição aos criminosos ocorreu por cerca de 20 quilômetros no sentido sul.
A fuga só acabou quando o carro de placas de PPU 4226, de Vitória, bateu na mureta que divide as pistas, já bem próximo à praça de cobrança do pedágio. Um dos ocupantes tentou fugir, mas acabou preso. Já o carona permaneceu no veículo e também foi detido.
Na revista feita no Chevrolet Onix, além dos artefatos explosivos, os policiais também apreenderam um revólver, uma pistola e munições. A dupla e todo o material aprendido foram levados para o posto da Polícia Rodoviária Federal de Viana, onde a ocorrência foi registrada.