A PRF apreendeu quatro bananas de dinamite e duas armas na BR 101 nesta manhã Crédito: Divulgação/PRF

20 quilômetros a um veículo suspeito e apreendeu quatro bananas de dinamite, uma pistola e um revólver com dois homens dentro de um carro na Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma perseguição por cerca deum veículo suspeito e apreendeu quatro bananas de dinamite, uma pistola e um revólver com dois homens dentro de um carro na BR 101 , próximo ao pedágio de Guarapari, na manhã desta segunda-feira (19). Os criminosos acabaram presos.

Segundo a PRF, a dupla fugiu dos agentes e foi realizada uma perseguição na rodovia. Os criminosos tentaram se livrar das bananas de dinamite e das armas, porém não conseguiram e acabaram alcançados pelos policiais rodoviários federais depois que o veículo usado por eles  um Chevrolet Onix, com placas de PPU 4226, de Vitória  bateu em uma mureta próximo ao pedágio da BR 101 em Guarapari e ficou com a dianteira destruída.

Your browser does not support the audio element. Dupla é presa pela PRF com explosivos e armas na BR 101 em Guarapari

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Na revista feita ao veículo, os agentes encontraram os artefatos explosivos em uma sacola que estava no porta-malas. Os homens foram presos e foram levados para o posto da Polícia Rodoviária Federal, em Viana, onde a ocorrência foi registrada.

PERSEGUIÇÃO

A perseguição foi iniciada no km 19 da BR 262, quando o veículo foi localizado e os ocupantes receberam ordem de parada dos policiais. O veículo só foi alcançado cerca de 20 quilômetros depois, já nas proximidades da praça de pedágio de Guarapari, no km 320. O carro e os ocupantes só foram alcançados quando bateram na mureta de concreto que divide a pista.

Depois de baterem, o motorista, que não tinha habilitação, tentou fugir, mas não conseguiu. Já o carona, que já tinha passagem pela polícia, permaneceu dentro do veículo e foi logo preso.