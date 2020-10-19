Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após perseguição

Dupla é presa pela PRF com explosivos e armas na BR 101 em Guarapari

Policiais rodoviários federais perseguiram e abordaram um Chevrolet Onix nas imediações do pedágio de Guarapari e, no veículo, encontraram quatro bananas de dinamite, uma pistola e um revólver. O material foi apreendido e a dupla foi presa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 10:22

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 10:22

Estradas
A PRF apreendeu quatro bananas de dinamite e duas armas na BR 101 nesta manhã Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma perseguição por cerca de 20 quilômetros a um veículo suspeito e apreendeu quatro bananas de dinamite, uma pistola e um revólver com dois homens dentro de um carro na BR 101, próximo ao pedágio de Guarapari, na manhã desta segunda-feira (19). Os criminosos acabaram presos.

Veja Também

Sofreu acidente de trânsito? Saiba como deve proceder

Carro com casal e criança capota e cai de ponte na BR 262, em Marechal Floriano

Motorista bate em poste após perseguição causada por briga na Serra

Segundo a PRF, a dupla fugiu dos agentes e foi realizada uma perseguição na rodovia. Os criminosos tentaram se livrar das bananas de dinamite e das armas, porém não conseguiram e acabaram alcançados pelos policiais rodoviários federais depois que o veículo usado por eles  um Chevrolet Onix, com placas de PPU 4226, de Vitória  bateu em uma mureta próximo ao pedágio da BR 101 em Guarapari e ficou com a dianteira destruída.
Dupla é presa pela PRF com explosivos e armas na BR 101 em Guarapari

VEJA VÍDEO

Na revista feita ao veículo, os agentes encontraram os artefatos explosivos em uma sacola que estava no porta-malas. Os homens foram presos e foram levados para o posto da Polícia Rodoviária Federal, em Viana, onde a ocorrência foi registrada. 

PERSEGUIÇÃO

A perseguição foi iniciada no km 19 da BR 262, quando o veículo foi localizado e os ocupantes receberam ordem de parada dos policiais. O veículo só foi alcançado cerca de 20 quilômetros depois, já nas proximidades da praça de pedágio de Guarapari, no km 320. O carro e os ocupantes só foram alcançados quando bateram na mureta de concreto que divide a pista.
Depois de baterem, o motorista, que não tinha habilitação, tentou fugir, mas não conseguiu. Já o carona, que já tinha passagem pela polícia, permaneceu dentro do veículo e foi logo preso.
A PRF informou à reportagem que um dos homens detidos contou que as bananas de dinamite seriam usadas para explodir carros-fortes em assaltos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump e o papa: a guerra de farpas entre os dois americanos mais poderosos do mundo
Imagem de destaque
Adolescente é baleado após sair escondido com moto na Serra
Imagem de destaque
Kid Abelha volta e anuncia turnê 'Eu Tive um Sonho', depois de 13 anos de hiato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados