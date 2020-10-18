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Bairro das Laranjeiras

Motorista bate em poste após perseguição causada por briga na Serra

Ele ainda atingiu uma motocicleta com dois ocupantes, que foram socorridos sem ferimentos graves pelo Corpo de Bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2020 às 16:04

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 16:04

A frente do veículo ficou totalmente destruída após colisão em poste
A frente do veículo ficou totalmente destruída após colisão em poste Crédito: André Falcão/TV Gazeta
Um homem bateu com o carro em um poste na Avenida Central, no Bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe, na Serra, neste domingo (18). De acordo com a Polícia Militar, ele estava em uma perseguição a outro veículo após se envolver em uma briga de trânsito e perdeu o controle da direção, atingindo ainda uma moto com dois ocupantes, que foram socorridos sem gravidade pelo Corpo de Bombeiros.
 A mulher do condutor e o filho de 9 anos estavam dentro do carro, mas tiveram apenas ferimentos leves. Ela saiu do veículo quando viu a polícia, e também tentou tirar o motorista para, segundo a PM, evitar o flagrante. 
"Ao avistar a guarnição, a carona do carro saiu do veículo e tentou tirar o condutor de dentro do automóvel, na tentativa de sair do flagrante. Um militar impediu a fuga e foi brutalmente agredido fisicamente pela passageira do veículo, e também verbalmente. A mulher ainda desacatou os outros policiais. Ela foi detida", diz um trecho da nota da PM. 
Com sinais de embriaguez, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro que, segundo a PM, confirmou o consumo de álcool. "O condutor estava aparentemente alcoolizado. Ele fez o teste do etilômetro que deu positivo para ingestão de bebida alcoólica. Ele também foi detido. O carro estava com o licenciamento vencido e foi guinchado."  A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras.

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