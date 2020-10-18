Motorista bate em poste após perseguição causada por briga na Serra

A frente do veículo ficou totalmente destruída após colisão em poste Crédito: André Falcão/TV Gazeta

Um homem bateu com o carro em um poste na Avenida Central, no Bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe, na Serra , neste domingo (18). De acordo com a Polícia Militar , ele estava em uma perseguição a outro veículo após se envolver em uma briga de trânsito e perdeu o controle da direção, atingindo ainda uma moto com dois ocupantes, que foram socorridos sem gravidade pelo Corpo de Bombeiros

A mulher do condutor e o filho de 9 anos estavam dentro do carro, mas tiveram apenas ferimentos leves. Ela saiu do veículo quando viu a polícia, e também tentou tirar o motorista para, segundo a PM, evitar o flagrante.

"Ao avistar a guarnição, a carona do carro saiu do veículo e tentou tirar o condutor de dentro do automóvel, na tentativa de sair do flagrante. Um militar impediu a fuga e foi brutalmente agredido fisicamente pela passageira do veículo, e também verbalmente. A mulher ainda desacatou os outros policiais. Ela foi detida", diz um trecho da nota da PM.

Com sinais de embriaguez, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro que, segundo a PM, confirmou o consumo de álcool. "O condutor estava aparentemente alcoolizado. Ele fez o teste do etilômetro que deu positivo para ingestão de bebida alcoólica. Ele também foi detido. O carro estava com o licenciamento vencido e foi guinchado." A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras.