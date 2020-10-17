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Fim de festa

PM fecha baile clandestino na Serra em meio a confronto e tiros de borracha

Cerca de 80 pessoa estavam na rua quando policiais chegaram; copos de vidro, garrafas e até pedras foram arremessados contra militares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2020 às 13:10

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 13:10

Equipamentos de som apreendidos em baile clandestino na Serra
Equipamentos de som apreendidos em baile clandestino na Serra Crédito: Daniela Carla | TV Gazeta
A Polícia Militar encerrou um baile clandestino e apreendeu equipamentos de som no início da manhã deste sábado (17), em Central Carapina, na Serra. Os militares usaram balas de borracha para conter os participantes que arremessavam objetos contra os policiais na tentativa de evitar o encerramento da festa. 
O sol já raiava quando equipes da Polícia Militar chegaram ao local e se depararam com cerca de 80 pessoas na rua.
De acordo com nota enviada pela corporação, os policiais solicitaram que o som fosse desligado. Os participantes do evento se revoltaram com a situação e passaram a enfrentar os militares arremessando copos de vidro, garrafas e até pedras. 
Os policiais deram tiros de bala de borracha contra as pessoas que arremessavam os objetos na tentativa de conter a situação, como mostram os vídeos acima. Eles solicitaram apoio à guarnição. Após a chegada do reforço e o local já sem a aglomeração, os militares apreenderam os equipamentos de som, que estavam sendo utilizados com energia furtada de um poste público. O material recolhido foi encaminhado para a Delegacia Regional de Serra, em Laranjeiras. Não houve detidos. 
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura da Serra para informações sobre monitoramento desses eventos, na tentativa de evitar que eles aconteçam. Em nota, a gestão municipal explicou que acompanha as denúncias feitas à Polícia Militar e que sobre o caso deste sábado (17) não houve nenhum acionamento para a Guarda Municipal. 

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