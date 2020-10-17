PM fecha baile clandestino na Serra em meio a confronto e tiros de borracha

Equipamentos de som apreendidos em baile clandestino na Serra Crédito: Daniela Carla | TV Gazeta

A Polícia Militar encerrou um baile clandestino e apreendeu equipamentos de som no início da manhã deste sábado (17), em Central Carapina, na Serra. Os militares usaram balas de borracha para conter os participantes que arremessavam objetos contra os policiais na tentativa de evitar o encerramento da festa.

O sol já raiava quando equipes da Polícia Militar chegaram ao local e se depararam com cerca de 80 pessoas na rua.

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De acordo com nota enviada pela corporação, os policiais solicitaram que o som fosse desligado. Os participantes do evento se revoltaram com a situação e passaram a enfrentar os militares arremessando copos de vidro, garrafas e até pedras.

Os policiais deram tiros de bala de borracha contra as pessoas que arremessavam os objetos na tentativa de conter a situação, como mostram os vídeos acima. Eles solicitaram apoio à guarnição. Após a chegada do reforço e o local já sem a aglomeração, os militares apreenderam os equipamentos de som, que estavam sendo utilizados com energia furtada de um poste público. O material recolhido foi encaminhado para a Delegacia Regional de Serra, em Laranjeiras. Não houve detidos.

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