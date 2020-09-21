Viatura da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Homem morre baleado durante baile clandestino em Vila Velha

Um homem morreu e outro foi baleado em um baile clandestino próximo a um posto combustíveis na Avenida Carlos Lindenberg, na entrada do bairro Alvorada, em Vila Velha , na madrugada desta segunda-feira (21).

A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital de Urgência e Emergência (antigo São Lucas) em Vitória , mas não resistiu aos ferimentos. O outro homem, baleado no tornozelo, foi levado para receber atendimento no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.

A informação inicial é de que havia muita gente no local, durante a realização do baile clandestino, quando homens chegaram atirando contra as pessoas. A ocorrência segue em andamento na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Vitória.

Segundo policiais, o baile vinha sendo realizado há alguns fins de semana no local. Moradores da região também confirmam essa versão. A reportagem da TV Gazeta conversou com um homem que mora perto do local. Ele relatou que os bailes acontecem com frequência no posto de combustíveis.

Tem acontecido com frequência. Mais ou menos por volta de um mês vem acontecendo todo fim de semana. É muita bagunça, som alto, uso de drogas e bebidas. A polícia vem, dispersa o pessoal. Mas, por volta de 1h30, duas horas depois, todo mundo volta e vai até o dia amanhecer. Pela quantidade de carros, garrafas e lixo deixado no local, deve dar por volta de mil pessoas, disse.

VÍDEO MOSTRA AGLOMERAÇÃO EM POSTO

Vídeos obtidos pela reportagem da TV Gazeta mostram as aglomerações no local. Nas imagens, é possível ver carros de som e pessoas reunidas consumindo bebida alcoólica. Segundo fontes da TV, as imagens foram registradas neste domingo e na semana passada.

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Ainda segundo o morador, a aglomeração tem início por volta de 1h30 e vai até o dia clarear. Começa por volta de 1h30, 2h e vai até 5h30, 6h. Às vezes, até as 7h, mas com poucas pessoas. Por volta de 3h30, 4h, é a hora que tem muita gente mesmo. Eu acho que as pessoas veem nas redes sociais que tá rolando isso e aquilo e começam a vir também, destacou.

POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar foi procurada para falar sobre o baile clandestino e a morte do homem. Por meio de nota, respondeu que na madrugada desta segunda-feira, a Polícia Militar foi acionada para verificar a informação de que dois homens haviam sido alvejados por disparos de arma de fogo no bairro Alvorada.

"No local foi localizada uma das vítimas, que foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital São Lucas. Posteriormente, a guarnição foi informada que a segunda vítima, havia dado entrada no Hospital Antônio Bezerra de Farias, com um ferimento no pé. Nenhum suspeito foi detido, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação", informou.

POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

"Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou.