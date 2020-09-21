Homem morre baleado durante baile clandestino em Vila Velha
Um homem morreu e outro foi baleado em um baile clandestino próximo a um posto combustíveis na Avenida Carlos Lindenberg, na entrada do bairro Alvorada, em Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (21).
A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital de Urgência e Emergência (antigo São Lucas) em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos. O outro homem, baleado no tornozelo, foi levado para receber atendimento no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.
A informação inicial é de que havia muita gente no local, durante a realização do baile clandestino, quando homens chegaram atirando contra as pessoas. A ocorrência segue em andamento na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Vitória.
Segundo policiais, o baile vinha sendo realizado há alguns fins de semana no local. Moradores da região também confirmam essa versão. A reportagem da TV Gazeta conversou com um homem que mora perto do local. Ele relatou que os bailes acontecem com frequência no posto de combustíveis.
Tem acontecido com frequência. Mais ou menos por volta de um mês vem acontecendo todo fim de semana. É muita bagunça, som alto, uso de drogas e bebidas. A polícia vem, dispersa o pessoal. Mas, por volta de 1h30, duas horas depois, todo mundo volta e vai até o dia amanhecer. Pela quantidade de carros, garrafas e lixo deixado no local, deve dar por volta de mil pessoas, disse.
VÍDEO MOSTRA AGLOMERAÇÃO EM POSTO
Vídeos obtidos pela reportagem da TV Gazeta mostram as aglomerações no local. Nas imagens, é possível ver carros de som e pessoas reunidas consumindo bebida alcoólica. Segundo fontes da TV, as imagens foram registradas neste domingo e na semana passada.
Ainda segundo o morador, a aglomeração tem início por volta de 1h30 e vai até o dia clarear. Começa por volta de 1h30, 2h e vai até 5h30, 6h. Às vezes, até as 7h, mas com poucas pessoas. Por volta de 3h30, 4h, é a hora que tem muita gente mesmo. Eu acho que as pessoas veem nas redes sociais que tá rolando isso e aquilo e começam a vir também, destacou.
POLÍCIA MILITAR
A Polícia Militar foi procurada para falar sobre o baile clandestino e a morte do homem. Por meio de nota, respondeu que na madrugada desta segunda-feira, a Polícia Militar foi acionada para verificar a informação de que dois homens haviam sido alvejados por disparos de arma de fogo no bairro Alvorada.
"No local foi localizada uma das vítimas, que foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital São Lucas. Posteriormente, a guarnição foi informada que a segunda vítima, havia dado entrada no Hospital Antônio Bezerra de Farias, com um ferimento no pé. Nenhum suspeito foi detido, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação", informou.
POLÍCIA CIVIL
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
"Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta.