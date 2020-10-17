Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem é detido suspeito de agredir e fazer a ex-mulher refém na Serra

O casal está separado desde março e o homem, um pedreiro de 41 anos, viu a ex-mulher com o atual companheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2020 às 13:41

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 13:41

Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória
Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta
Um homem foi detido neste sábado (17) suspeito de ameaçar, agredir e fazer a ex-mulher refém na Serra. Obrigada a entrar em um ônibus sem saber para onde estava sendo levada, ela passou por momentos de terror, até que, ao descer, conseguiu pedir ajuda para a vendedora de uma loja, que chamou a polícia.
A agressão começou na manhã deste sábado, no bairro Vista da Serra II. O casal está separado desde março e o homem, um pedreiro de 41 anos, ao passar pelo bairro, viu a ex-mulher com o atual companheiro, não gostou e partiu para a agressão.
De acordo com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o ex entrou em luta corporal com o outro homem, que ficou bastante machucado. Nesse momento, passou um ônibus e o pedreiro obrigou a ex-mulher, uma cozinheira de 40 anos, a entrar no coletivo.
A mulher, que já tinha uma medida protetiva contra o ex, contou que foi ameaçada de morte. Segundo ela, no ônibus, o pedreiro disse que iria levá-la para um lugar para matá-la e depois voltaria para matar também o atual companheiro dela.

Veja Também

Ana Paula Araújo: "A cultura é de que a vontade dos homens prevalece sobre a das mulheres"

ES busca apoio da ONU para empoderar mulheres e combater violência

Segundo a vítima, os outros passageiros do veículo não perceberam que ela estava sendo ameaçada, pois o ex-marido a proibiu de gritar e pedir socorro.
Quando chegaram ao Terminal de Laranjeiras, na Serra, ela conseguiu entrar em uma loja e, sem que ele percebesse, pedir ajuda a uma vendedora, que ligou para a polícia.
Os policiais militares foram ao terminal e, ao perceber a movimentação, o homem chegou a correr, mas acabou detido. Ele foi levado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher, na Ilha de Santa Maria, em Vitória.

Veja Também

Em Vitória, servidoras com medida protetiva podem não ter dados divulgados

Em defesa da honra nos crimes contra a mulher: legitimados para matar?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados