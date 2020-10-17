Homem é detido suspeito de agredir e fazer a ex-mulher refém na Serra

Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta

Um homem foi detido neste sábado (17) suspeito de ameaçar, agredir e fazer a ex-mulher refém na Serra. Obrigada a entrar em um ônibus sem saber para onde estava sendo levada, ela passou por momentos de terror, até que, ao descer, conseguiu pedir ajuda para a vendedora de uma loja, que chamou a polícia.

A agressão começou na manhã deste sábado, no bairro Vista da Serra II. O casal está separado desde março e o homem, um pedreiro de 41 anos, ao passar pelo bairro, viu a ex-mulher com o atual companheiro, não gostou e partiu para a agressão.

De acordo com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o ex entrou em luta corporal com o outro homem, que ficou bastante machucado. Nesse momento, passou um ônibus e o pedreiro obrigou a ex-mulher, uma cozinheira de 40 anos, a entrar no coletivo.

A mulher, que já tinha uma medida protetiva contra o ex, contou que foi ameaçada de morte. Segundo ela, no ônibus, o pedreiro disse que iria levá-la para um lugar para matá-la e depois voltaria para matar também o atual companheiro dela.

Segundo a vítima, os outros passageiros do veículo não perceberam que ela estava sendo ameaçada, pois o ex-marido a proibiu de gritar e pedir socorro.

Quando chegaram ao Terminal de Laranjeiras, na Serra, ela conseguiu entrar em uma loja e, sem que ele percebesse, pedir ajuda a uma vendedora, que ligou para a polícia.