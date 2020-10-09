Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Todas Elas
  • ES busca apoio da ONU para empoderar mulheres e combater violência
Renda e liderança feminina

ES busca apoio da ONU para empoderar mulheres e combater violência

Ideia é trazer para o Estado uma rede de apoio ao público feminino, combatendo às desigualdades de gênero nos campos econômicos, políticos e sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 12:15

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 12:15

Encontro da vice-governadora com representantes da ONU Mulher
Encontro da vice-governadora com representantes da ONU Mulher Crédito: Divulgação
O Espírito Santo está buscando parceria junto à Organização das Nações Unidas (ONU) para construir um programa com foco no combate à violência contra as mulheres, no empoderamento econômico e participação feminina na política e na governança das administrações públicas.
Na área de enfrentamento à agressão e ao feminicídio, poderá ser implementada no Estado uma rede integrada para promover a diversidade e monitorar indicadores. Uma das ideias do programa ONU Mulheres, é eliminar todas as formas de violência contra as meninas e adultas nas esferas públicas e privadas.

Veja Também

Francis conseguiu o que muitas não alcançam: ser contratada grávida

A negociação que está sendo costurada pelo governo também pode criar ações para dar ao público feminino os mesmos direitos de acesso a recursos econômicos. Entre as iniciativas estão medidas para promover renda e trabalho, valorização das atividades domésticas e não-remuneradas, o aumento do compartilhamento das tarefas dentro e fora do lar entre os gêneros.
No Brasil, o racismo e o sexismo, segundo a ONU, são os principais intensificadores de desigualdade de condições às mulheres, sendo as negras e indígenas as mais punidas pela cultura machista. Os projetos da ONU para diminuir e erradicar essas disparidades estão sendo feitos com o poder público e também com empresas.
De acordo com a organização, a mão de obra feminina brasileira, por exemplo, está mais concentrada em empregos com alto déficit de trabalho decente. Muitas dessas profissionais, que também são chefes de família, não têm acesso a serviços de saúde de qualidade, água potável e saneamento básico. As parcerias podem diminuir os indicadores de pobreza entre esse grupo.
A busca por parceria está sendo tocada pela vice-governadora, Jaqueline Moraes, através do Programa Agenda Mulher, que fez nesta quinta-feira (8) a primeira reunião on-line com o organismo internacional para começar a debater essas questões.
Também participaram do encontro a representante interina da ONU Mulheres Brasil, Ana Carolina Querino, a consultora de Enfrentamento à Violência da ONU, Aline Yamamoto, o diretor-presidente do Instituto Jones Santos Neves (IJSN) Daniel Cerqueira e vários outros técnicos do governo do Estado.
No encontro, Jaqueline Moraes destacou como as diferenças de oportunidade afetam negativamente a vida e o desenvolvimento das mulheres.

Veja Também

"Estupradores podem ser pessoas que trabalham, usam transporte público, vão ao supermercado"

A desigualdade entre mulheres e homens na vida social, econômica e política geralmente surge de uma falha nas estratégias de desenvolvimento para atender, adequadamente, as diferenças e as necessidades específicas de gênero. Eu quero aproveitar as experiências, as habilidades e os programas da ONU Mulheres, para que, via Agenda Mulher, possamos facilitar a participação plena das mulheres no desenvolvimento do Estado, é que elas sejam fonte de inspiração de uma para as outras, afirmou a vice-governadora.
Daniel Cerqueira, responsável por articular a reunião, falou sobre o Observatório de Políticas Públicas para Mulheres no Espírito Santo que está sendo executado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). O projeto consiste em um monitoramento intensivo de indicadores e diagnósticos que ajudam a subsidiar e otimizar a tomada de decisões sobre as ações voltadas para as mulheres
O Observatório é importante ferramenta para que possamos caminhar rumo à igualdade de gênero no Espírito Santo, disse ele.

Veja Também

Mamografia descobre ferida (quase) invisível, mas busca por exame cai no ES

ABORDAGEM EM QUATRO ÁREAS

A representante da ONU Mulheres Brasil, Ana Carolina Querino, explicou que a exemplo de experiências anteriores, a parceria poderá abranger quatro áreas de cooperação técnica, como trabalho e renda, violência contra a mulher, política e governança.

Veja Também

Contador de feminicídio traz número de mortas no ES por serem mulheres

No setor de participação política, o objetivo é dar oficinas de capacitação para mulheres líderes sociais para que elas manifestem interesse em participar do processo eleitoral, independentemente de sua filiação partidária.
E, por fim, na área de governança, espera-se que as diferentes áreas do governo consigam incorporar as questões de gênero nas políticas públicas. 

Veja Também

Mulheres querem espaço na Bolsa e tentam romper rótulo de conservadoras

Câncer de mama: mulheres negras são as mais atingidas por diagnóstico tardio

Denuncie aqui casos de violência doméstica, assédios sexual e moral

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados