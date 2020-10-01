Contador de feminicídio traz número de mortas no ES por serem mulheres

A Gazeta, tem o contador de feminicídio. Todos os dias ouvimos falar sobre homicídios de mulheres, mas algumas mortes violentas têm características diferentes. Em parte deles o motivo do assassinato é o simples fato de a pessoa ser mulher. Para mostrar esses crimes que envolvem misoginia, menosprezo, discriminação de gênero e violência doméstica, o Todas Elas , de, tem o

A ferramenta marca o número de moradoras do Espírito Santo que morreram entre 2021 e 2023 pelos motivos expostos na Lei 13.104/15, que criou o crime de feminicídio. Confira o dado mais atualizado:

O contador usa dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), levando em consideração os casos já confirmados com essa tipificação pela Polícia Civil . As informações são atualizadas pelo orgão sempre na segunda quinzena do mês seguinte.

QUAIS SÃO OS TIPOS DE FEMINICÍDIO

Não é qualquer assassinato de mulher que se enquadra como feminicídio. Se ela for morta em um assalto, por exemplo, o crime será o de latrocínio. Mas se essa pessoa veio a óbito pelas mãos do ex-parceiro ou por causa do rompimento da relação, por exemplo, esse crime pode ser considerado feminicídio.

O Código Penal estabelece pena de reclusão de 12 a 30 anos para o homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). A punição se equipara à aplicada em caso de homicídio qualificado.

Conheça algumas situações que levam a polícia a enquadrar uma ocorrência como feminicídio:

Violência doméstica ou familiar

Algumas mulheres vítimas de violência doméstica acabam assassinadas dentro de casa pelos maridos, companheiros ou outros familiares durante os episódios de agressão. A motivação, em geral, é o machismo.



Sentimento de posse por ex

Algumas mulheres, após terminar namoros ou casamentos, acabam sendo ameaçadas até que são mortas pelos ex-parceiros. Geralmente esse tipo de crime ocorre porque o autor tem o sentimento de propriedade (se considera 'dono' da vítima), quer se vingar após uma rejeição ou por ciúmes. É um assassinato motivado pelo ódio que tem contra essa mulher.

Misoginia e discriminação