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Edina Martins de Souza Gimenez foi morta com uma facada no peito
Edina Martins de Souza Gimenez foi morta com uma facada no peito Reprodução / facebook
Desabafo da irmã

"Com a separação, Edina só queria seguir em frente e ser feliz"

Edina Martins de Souza Gimenez, morta com uma facada no peito, tinha acabado de se tornar avó e vendia empadas na praia. O marido dela é o principal suspeito do crime

Diná Sanchotene

Repórter

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 23:30

Publicado em

24 set 2020 às 23:30
Edina Martins de Souza Gimenez foi morta com uma facada no peito
Edina Martins de Souza Gimenez foi morta com uma facada no peito Crédito: Reprodução / facebook
Edina Martins de Souza Gimenez, de 39 anos, era autônoma e trabalhava vendendo empadas na praia e também na feirinha de Jacaraípe, na Serra. Ela havia preparado o produto para trabalhar no primeiro dia do ano, mas teve a vida interrompida de forma violenta e sem chances de defesa.
Projeto Todas Elas
A mulher morreu após levar uma facada no peito na manhã desta quarta-feira (1). O marido dela é apontado como suspeito do crime, segundo informações da Polícia Civil.
De acordo com a irmã da vítima, Márcia Martins de Souza, a autônoma estava em seu segundo casamento, que foi marcado por várias brigas, inclusive com registro de agressão. O casal estava separado há três meses e o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. 
"Ele fazia ameaças. A família já havia, inclusive, orientado Edina a registrar um boletim de ocorrência na polícia. Ela dizia que não aguentava mais esta situação. Estamos todos muito abalados pela tragédia"
Márcia Martins de Souza - Irmã da vítima
Edina tinha duas filhas, uma de 18 anos, do primeiro casamento, e outra de 7, fruto do relacionamento com o suspeito do crime. A autônoma, inclusive tinha acaba de se tornar avó. A filha dela tem um bebê de seis meses. 

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"Minha irmã mudou para Jacaraípe há cerca de cinco anos por causa do marido, que trabalha em Marechal Floriano. Edina sempre foi muito trabalhadora e todos gostavam muito dela, que era muito extrovertida e querida por todos. Com a separação, ela queria seguir em frente e ser feliz", conta Márcia. 
A família veio de Vila Valério para reconhecer o corpo de Edina, que será levado para a cidade natal para ser enterrado. A previsão é de que o sepultamento ocorra nesta quinta-feira (2).
Edina Martins de Souza Gimenez foi assassinada a facadas na Serra Crédito: Reprodução / Facebook
O crime é o primeiro registro de feminicídio – quando uma mulher é assassinada pela simples condição de ser mulher, como nesses casos em que o companheiro parte para a violência quando ela tenta terminar o relacionamento – de 2020.
Já a partir deste primeiro dia do ano, A Gazeta passa a contar numericamente todos os casos de feminicídio no Espírito Santo. A intenção é que, por meio dessa ferramenta, as histórias fiquem registradas, além de servir de alerta para tentar inibir novos crimes e buscar respostas das autoridades.
A iniciativa faz parte do projeto Todas Elas, que entra na rotina da redação A Gazeta/CBN Vitória a partir de hoje, e que pretende dar visibilidade para as várias formas de violência contra a mulher e as maneiras de enfrentá-las.   
*Matéria originalmente publicada no dia 01/01/2020

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