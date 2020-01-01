Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Feminicídio

Mulher é morta a facada na Serra e marido é suspeito

Os dois estavam separados há três meses, mas o homem não aceitava o fim do relacionamento, de acordo com a polícia

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2020 às 15:46
Edina Martins de Souza Gimenez foi assassinada a facadas na Serra Crédito: Reprodução / Facebook
A autônoma Edina Martins de Souza Gimenez, de 39 anos,  foi morta com uma facada no peito, na manhã desta quarta-feira (1), no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra. O marido dela é apontado pela Polícia Civil como suspeito do crime.
Segundo informações de familiares da vítima, Edina e o marido ficaram juntos por 11 anos e estavam separados há cerca de três meses.  O suspeito não aceitava o fim da relação. 
Na noite de terça-feira, Edina passou o réveillon em Jacaraípe com as  duas filhas, de 18 e 7 anos. Por volta das 6 horas desta quarta-feira (01), o suspeito começou a enviar mensagens para Edina, dizendo que entregaria para ela as chaves da casa onde o casal morava. A vítima então retornou para casa, para se encontrar com o suspeito.
Segundo os investigadores da DHPP, Edina e o marido entraram na residência às 8h e começaram a discutir. Dois minutos depois, vizinhos ouviram gritos. A vítima foi encontrada com uma facada no peito, dentro de casa. O suspeito não foi localizado. A arma do crime foi apreendida pela polícia. 

Veja Também

No combate à violência contra a mulher, A GAZETA lança projeto "Todas Elas"

Mulheres do ES contam como romperam com o ciclo da violência

De acordo com a Polícia Civil, o casal tinha um histórico de muitas brigas. O caso foi registrado no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Edina era de Vila Velério, no Norte do Estado. A família esteve no Departamento Médico Legal (DML) para fazer a liberação do corpo. O enterro acontece nesta quinta-feira (2), na cidade natal da vítima.
De acordo com nota da Polícia Civil enviada na manhã desta quita-feira, "até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações. Por padrão, a assessoria da Polícia Civil não divulga nomes de vítimas. Autores só têm a identidade divulgada quando são presos em flagrante, ou há mandado de prisão em aberto".
Na nota, a PC afirma ainda que "conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas".

FEMINICÍDIO NO ES

O crime é o primeiro registro de feminicídio  quando uma mulher é assassinada pela simples condição de ser mulher, como nesses casos em que o companheiro parte para a violência quando ela tenta terminar o relacionamento  de 2020. 
Já a partir deste primeiro dia do ano, A Gazeta passa a contar numericamente todos os casos de feminicídio no Espírito Santo. A intenção é que, por meio dessa ferramenta, as histórias fiquem registradas, além de servir de alerta para tentar inibir novos crimes e buscar respostas das autoridades.
A iniciativa faz parte do projeto Todas Elas, que entra na rotina da redação A Gazeta/CBN Vitória a partir de hoje, e que pretende dar visibilidade para as várias formas de violência contra a mulher e as maneiras de enfrentá-las.

Veja Também

Capixaba é morta pelo companheiro na frente dos filhos em Portugal

Se acha que chamar a mulher de bruta é elogio, você reforça a cultura machista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados