"Estupradores podem ser pessoas que trabalham, usam transporte público, vão ao supermercado"

O primeiro é a culpa da vítima. Elas ficam com tanta culpa que a maioria não denuncia. Apenas 10% dos casos de estupros chegam à polícia. Então, aí já é o primeiro e gigante gargalo. As pessoas não denunciam por achar que não têm como provar ou por achar que não dá em nada, e muitas vezes não dá em nada mesmo. Na polícia, é muito comum as mulheres encontrarem descrédito por parte dos policiais. São raros os locais com Delegacia da Mulher, onde ela encontra um atendimento mais acolhedor. Não é raro que ela seja desacreditada, desestimulada a fazer a denúncia, que seja tratada até com deboche, com ironia. Então, muitas desistem ali e, mesmo quando ultrapassam isso, bancam a denúncia, a polícia praticamente não investiga. Nos casos de assassinato no Brasil, o índice de investigação já deixa a desejar. Imagine um crime de estupro, que não é tão combatido, que não tem tantas provas.