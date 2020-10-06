Todas Elas: Ana Paula Araújo faz live sobre violência contra a mulher

Com o objetivo de fomentar ainda mais o debate sobre violência contra mulher e a desigualdade de gênero, A Gazeta realizou nesta terça-feira (13) a primeira live do projeto Todas Elas, com a participação da jornalista e apresentadora do Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo, autora do livro "Abuso  A cultura do estupro no Brasil". Para conferir, basta assistir ao vídeo acima.

O tema do encontro virtual foi "Como combater a cultura da violência contra a mulher". Além de Ana Paula, a live contou ainda com a participação da delegada Michelle Meira e da presidente do Movimento de Mulheres Bertha Lutz, Vânia Venâncio.

"Quando se diz que 'homem é assim mesmo' ou que 'a mulher tem que se dar ao respeito', quando se tem a ideia completamente equivocada de que as roupas de uma mulher, a atitude dela podem induzir a esse tipo de crime, são mecanismos que acabam inocentando os estupradores, jogando a culpa nas vítimas", analisa Ana Paula, que lançou o livro no último dia 5, após quatro anos de pesquisas e entrevistas sobre o tema.

O mesmo entendimento é compartilhado pela delegada Michelle Meira, que hoje atua no Núcleo de Combate à Violência contra Mulher da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).

"Infelizmente ainda vivemos em uma sociedade onde prevalece conceitos machistas, por isso não é incomum a violência sexual ser normalizada e desculpada na cultura popular, ou seja, não raro a mulher vítima de violência sexual ter seu comportamento questionado e se transforma em culpada. Como consequência, estudos apontam que menos da metade dos estupros são denunciados formalmente, sendo um crime extremamente subnotificado", afirma a delegada.



Elis Carvalho, repórter da editoria de Cotidiano em A Gazeta. A transmissão aconteceu ao vivo, na A mediação do encontro foi feita pela jornalista, repórter da editoria de Cotidiano em. A transmissão aconteceu ao vivo, na página do Todas Elas

TODAS ELAS

O projeto Todas Elas nasceu em 2019, dentro da redação de A Gazeta, após os jornalistas notarem a necessidade de tratar os casos de violência contra a mulher como um problema específico, que necessita ser discutido com profundidade e envolvendo um maior número de pessoas na conscientização.