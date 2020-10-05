Em Vitória, servidoras com medida protetiva podem não ter dados divulgados

A medida protetiva é um documento emitido pela Justiça para proteger mulheres vítimas de violência doméstica em todo o país, usando como base a Lei Maria da Penha. Com a medida, é possível exigir que o agressor mantenha uma distância mínima da mulher. Ele também fica impedido de ter qualquer tipo de contato com a vítima.



Os pedidos podem ser feitos em delegacias e, desde o ano passado, a própria autoridade policial pode autorizá-los, sem necessidade de encaminhamento ao Judiciário, caso haja grande risco e sejam feitos em municípios que não têm juiz imediato para o atendimento.

