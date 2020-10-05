Em Vitória, servidoras com medida protetiva podem não ter dados divulgados

Servidoras municipais de Vitória que possuem medidas protetivas contra violência doméstica poderão solicitar que os dados a respeito do local onde trabalham não sejam mais divulgados nos portais da transparência de órgãos públicos da Capital. A proposta foi aprovada por unanimidade pela Câmara municipal
, na última semana, e encaminhada ao prefeito Luciano Rezende (Cidadania),
que pode sancionar ou vetar o projeto.
O texto é do vereador Wanderson Marinho (PSC) e foi apresentado em janeiro deste ano, mas aprovado no último dia 30. A proposta, segundo o parlamentar, foi motivada por um caso de violência doméstica no Distrito Federal
, onde um projeto semelhante foi aprovado este ano. Em 2019, uma servidora da secretaria de Educação de lá foi assassinada pelo ex-marido no local de trabalho.
A iniciativa, de acordo com Marinho, visa proteger servidoras vítimas de violência doméstica e reduzir a quantidade de informações a que os agressores têm acesso sobre a vida delas.
“O agressor, pelo portal da transparência, identificou onde a ex-esposa trabalhava, foi até o prédio, entrou na sala e a executou. Isso motivou a apresentação desse projeto de lei. É mais um ato de proteção às mulheres, para impedir que seus agressores as localizem e coloquem em risco a vida delas”, explicou.
Atualmente, tramita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo um projeto similar, do deputado estadual Vandinho Leite (PSDB). O texto também pede sigilo das informações da lotação de servidoras, mas em âmbito estadual.
Para que os dados não sejam divulgados, a servidora deverá apresentar a medida protetiva ao departamento de recursos humanos do órgão em que trabalha: Prefeitura de Vitória
ou Câmara municipal.
Apenas informações a respeito da lotação da mulher serão retiradas dos portais. Remuneração, licenças e os tipos de vínculos com as instituições serão mantidos para não prejudicar na transparência.
“Não acredito que trará qualquer prejuízo à transparência dos municípios, até porque a supressão dessas informações é justificada pela proteção à vida das mulheres”, afirmou o vereador.
A proposta já havia sido aprovada pelas Comissões de Justiça e de Defesa dos Direitos das Mulheres. Em seu parecer, o relator do projeto, vereador Mazinho dos Anjos (PSD), afirmou que a exposição de dados referentes à lotação das servidoras colocava em risco a integridade física e psicológica delas.
“Entendendo que a servidora pública, ao ter divulgada sua lotação, cidade e local de trabalho, pode ter sua integridade física e/ou psicológica, uma vez que estas informações também poderão ser de conhecimento do possível agressor, sendo nesse caso, uma simples obrigação, diante do que já se impõe a Lei Maria da Penha”, diz, no relatório.
O projeto foi encaminhado ao prefeito de Vitória, Luciano Rezende. Por meio de nota, a Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação (Seges) informou que está aguardando o protocolo para realizar a análise jurídica do projeto. O prefeito tem um prazo de 15 dias para vetar ou sancionar a proposta.