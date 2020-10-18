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Região Serrana

Carro com casal e criança capota e cai de ponte na BR 262, em Marechal Floriano

O acidente aconteceu por volta das 8h deste domingo (18), na altura do distrito Victor Hugo, na BR 262. Os três ocupantes foram socorridos pelo Samu e também Bombeiros

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 14:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2020 às 14:17
Acidente deixou feridos que foram levados ao hospital
Carro cai de ponte em Marechal Floriano Crédito: Corpo de Bombeiros
Um casal e uma criança de seis anos ficaram feridos depois que o carro da família capotou na altura do KM 73 da BR 262, e caiu de uma ponte em Marechal Floriano, na região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 8h deste domingo (18), no distrito Victor Hugo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo tinha saído de Vitória.
A criança, segundo o Corpo de Bombeiros, foi retirada por populares e atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi encaminhada para o Hospital e Maternidade Dr Arthur Gerhardt, em Domingos Martins. A criança apresentava ferimento na região frontal da cabeça.

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Já o casal estava desacordado e preso às ferragens, mas depois respondeu aos estímulos verbais dos militares. Os bombeiros desceram pelo barranco para fazer a retirada e estabilização das vítimas com a ajuda do SAMU. 
O casal foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas do acidente. Ao todo, nove bombeiros participaram do resgate. A Polícia Rodoviária Federal também atendeu a ocorrência.

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