Ônibus do Transcol colide com caminhão em Jardim Camburi, Vitória

Um ônibus colidiu com um caminhão em Jardim Camburi nesta quarta (14) Crédito: Marcella Antônio

Um coletivo do Transcol e um caminhão colidiram em um cruzamento da Rua Fortunato de Abreu Gagno, em Jardim Camburi, Vitória , no final da tarde desta quarta-feira (14). Em uma semana, esse foi o sexto acidente envolvendo ônibus do Transcol.

A reportagem de A Gazeta demandou a Guarda Municipal de Vitória e Polícia Militar, mas elas informaram que não foram acionadas para registrar o acidente. A GVBus, empresa que administra o sistema Transcol, também foi procurada, mas não passou nenhuma informação.

ACIDENTES FREQUENTES

Também nesta quarta-feira (14) um acidente envolvendo dois ônibus do Transcol deixou várias pessoas feridas na Rodovia do Sol, em Vila Velha . O acidente aconteceu por volta das 6h próximo a Coqueiral de Itaparica, segundo a TV Gazeta, no sentido Vila Velha-Vitória. Um ônibus da linha 616 (Terminal de Vila Velha-Morada da Barra) bateu na traseira de um coletivo da linha 654 (Lagoa Jabaeté-Terminal de Vila Velha).

Cinco ambulâncias estiveram no local atendendo as vítimas. Pelo menos 15 passageiros ficaram feridos e foram retirados do local. Não houve feridos com gravidade.

Passageiros ficam feridos em colisão entre dois ônibus na Rodovia do Sol

De acordo com a PM, o motorista do ônibus obstruiu a passagem da motocicleta ao realizar uma manobra de retorno na via ocasionando o acidente. Segundo a Polícia Militar, o motorista do coletivo saiu do local do acidente com medo de represálias. Posteriormente, ele ligou para o Ciodes, passou as informações sobre o acidente e foi direto para a 3ª Delegacia Regional da Serra, onde foi feito um teste etilômetro, que deu negativo.

Um outro acidente envolvendo ônibus do Transcol aconteceu no último domingo (11), quando uma batida entre um coletivo e um mini caminhão baú , modelo HR da Hyundai, deixou uma pessoa ferida no quilômetro 8 da Rodovia do Sol, em Itaparica, bairro de Vila Velha.

De acordo com informações da Rodosol, concessionária que administra a rodovia, a vítima, que dirigia o caminhão, ficou presa às ferragens, foi resgatada com auxílio do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória. A pista chegou a ficar interditada por cerca de 30 minutos para autoridades prestarem socorro.

Na quarta-feira passada (07), motorista e passageiros ficam feridos após um ônibus do Transcol bater em uma árvore na Avenida Vitória, em frente ao Colégio Estadual, na Capital. Três passageiros receberam os primeiros socorros ainda na calçada por paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e também dos Bombeiros. O motorista do coletivo também sofreu ferimentos leves e foi assistido ainda dentro do ônibus. O profissional foi imobilizado pelos socorristas e retirado pela frente do coletivo e levado para a ambulância.

Motorista e passageiros ficaram feridos após Transcol bater em árvore na Avenida Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta