Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais um

Ônibus do Transcol colide com caminhão em Jardim Camburi, Vitória

A batida aconteceu por volta das 16h50 na Rua Fortunato de Abreu Gagno, em Jardim Camburi. Em uma semana, esse foi o sexto acidente envolvendo ônibus do Transcol

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 19:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 19:23
Imagem do caminhão e do ônibus do Transcol parados onde aconteceu a batida
Um ônibus colidiu com um caminhão em Jardim Camburi nesta quarta (14) Crédito: Marcella Antônio
Um coletivo do Transcol e um caminhão colidiram em um cruzamento da Rua Fortunato de Abreu Gagno, em Jardim Camburi, Vitória, no final da tarde desta quarta-feira (14). Em uma semana, esse foi o sexto acidente envolvendo ônibus do Transcol.
A reportagem de A Gazeta demandou a Guarda Municipal de Vitória e Polícia Militar, mas elas informaram que não foram acionadas para registrar o acidente. A GVBus, empresa que administra o sistema Transcol, também foi procurada, mas não passou nenhuma informação.

ACIDENTES FREQUENTES

Também nesta quarta-feira (14) um acidente envolvendo dois ônibus do Transcol deixou várias pessoas feridas na Rodovia do Sol, em Vila Velha. O acidente aconteceu por volta das 6h próximo a Coqueiral de Itaparica, segundo a TV Gazeta, no sentido Vila Velha-Vitória. Um ônibus da linha 616 (Terminal de Vila Velha-Morada da Barra) bateu na traseira de um coletivo da linha 654 (Lagoa Jabaeté-Terminal de Vila Velha).
Cinco ambulâncias estiveram no local atendendo as vítimas. Pelo menos 15 passageiros ficaram feridos e foram retirados do local. Não houve feridos com gravidade.

Passageiros ficam feridos em colisão entre dois ônibus na Rodovia do Sol

Já na madrugada da última terça-feira (13), um motoboy morreu ao bater na traseira de um ônibus do Transcol no bairro Castelândia, na Serra. No coletivo, havia apenas o motorista, que não ficou ferido.
De acordo com a PM, o motorista do ônibus obstruiu a passagem da motocicleta ao realizar uma manobra de retorno na via ocasionando o acidente. Segundo a Polícia Militar, o motorista do coletivo saiu do local do acidente com medo de represálias. Posteriormente, ele ligou para o Ciodes, passou as informações sobre o acidente e foi direto para a 3ª Delegacia Regional da Serra, onde foi feito um teste etilômetro, que deu negativo.

Veja Também

Motoboy morre em acidente envolvendo ônibus do Transcol na Serra

Acidente com ônibus do Transcol deixa uma pessoa ferida na Rodovia do Sol

Um outro acidente envolvendo ônibus do Transcol aconteceu no último domingo (11), quando uma batida entre um coletivo e um mini caminhão baú, modelo HR da Hyundai, deixou uma pessoa ferida no quilômetro 8 da Rodovia do Sol, em Itaparica, bairro de Vila Velha.
De acordo com informações da Rodosol, concessionária que administra a rodovia, a vítima, que dirigia o caminhão, ficou presa às ferragens, foi resgatada com auxílio do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória. A pista chegou a ficar interditada por cerca de 30 minutos para autoridades prestarem socorro.
Na quarta-feira passada (07), motorista e passageiros ficam feridos após um ônibus do Transcol bater em uma árvore na Avenida Vitória, em frente ao Colégio Estadual, na Capital. Três passageiros receberam os primeiros socorros ainda na calçada por paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e também dos Bombeiros. O motorista do coletivo também sofreu ferimentos leves e foi assistido ainda dentro do ônibus. O profissional foi imobilizado pelos socorristas e retirado pela frente do coletivo e levado para a ambulância.
Motorista e passageiros ficaram feridos após Transcol bater em árvore na Avenida Vitória
Motorista e passageiros ficaram feridos após Transcol bater em árvore na Avenida Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Ainda na quarta-feira (07), no final da tarde, um acidente grave envolvendo um caminhão e um ônibus do Transcol foi registrado por volta das 17h20 na Rodovia do Contorno, em Cariacica. De acordo com informações da Eco101, foi uma colisão traseira, no quilômetro 292,9, na altura do bairro Santana. As vítimas foram resgatadas e encaminhadas para hospitais. A pista chegou a ser interditada no sentido Serra para atendimento da ocorrência, mas foi totalmente liberada por volta das 19 horas. Participaram do resgate equipes da Eco101, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal.

Veja Também

Motorista e passageiros ficam feridos após Transcol bater em árvore na Avenida Vitória

Acidente entre caminhão e ônibus deixa feridos no Contorno, em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados