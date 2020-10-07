Motorista e passageiros ficam feridos após Transcol bater em árvore na Avenida Vitória

Um ônibus do Transcol bateu contra uma árvore na calçada da Avenida Vitória, em frente ao Colégio Estadual, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (07), por volta das 8h. O coletivo, que seguia para o Terminal Laranjeiras, como indicado no letreiro, seguia em direção à Serra, quando bateu na árvore, danificando a parte dianteira próxima de onde os passageiros embarcam.
Três passageiros receberam os primeiros socorros ainda na calçada por paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e também dos Bombeiros. O motorista do coletivo também sofreu ferimentos leves e foi assistido ainda dentro do ônibus. O profissional foi imobilizado pelos socorristas e retirado pela frente do coletivo e levado para a ambulância.
Apesar do impacto forte, tanto os passageiros como o motorista não se feriram com gravidade. Enquanto era socorrido, o condutor mostrava-se consciente. O Samu chegou rapidamente ao local, visto que uma das bases de onde partem as ambulâncias fica próxima ao Colégio Estadual.
A Guarda de Trânsito Municipal isolou o local do acidente e o trânsito fluiu por duas das três pistas sem maiores retenções no sentido Centro - Bento Ferreira.
QUESTIONAMENTO
Leitores de A Gazeta questionaram a proximidade da árvore com a via, que recentemente passou por uma grande ampliação e modernização. Na visão de alguns leitores, algumas árvores ao longo da Avenida Vitória ficaram muito próximas da faixa pela qual os ônibus circulam, o que poderia vir a causar acidentes.
Questionada pela reportagem sobre esse acidente, a Prefeitura de Vitória informou, em nota, que no mês de setembro foi realizada uma ampla ação de poda das copas de todas as árvores da Avenida Vitória, cuidado que faz parte da rotina em todas as áreas verdes da cidade.
A Secretaria de Meio Ambiente da Capital disse, ainda, que em razão do acidente uma equipe irá ao local para avaliar novamente as condições de toda a vegetação existente e os riscos para motoristas e pedestres, para uma posterior intervenção que garanta a segurança de todos.