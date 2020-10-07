Motorista e passageiros ficam feridos após Transcol bater em árvore na Avenida Vitória

Motorista e passageiros ficaram feridos após Transcol bater em árvore na Avenida Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Avenida Vitória, em frente ao Colégio Estadual, em Um ônibus do Transcol bateu contra uma árvore na calçada da, em frente ao Colégio Estadual, em Vitória , na manhã desta quarta-feira (07), por volta das 8h. O coletivo, que seguia para o Terminal Laranjeiras, como indicado no letreiro, seguia em direção à Serra, quando bateu na árvore, danificando a parte dianteira próxima de onde os passageiros embarcam.

Três passageiros receberam os primeiros socorros ainda na calçada por paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e também dos Bombeiros. O motorista do coletivo também sofreu ferimentos leves e foi assistido ainda dentro do ônibus. O profissional foi imobilizado pelos socorristas e retirado pela frente do coletivo e levado para a ambulância.

O ônibus bateu forte contra a árvore na calçada da Avenida Vitória nesta manhã Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Apesar do impacto forte, tanto os passageiros como o motorista não se feriram com gravidade. Enquanto era socorrido, o condutor mostrava-se consciente. O Samu chegou rapidamente ao local, visto que uma das bases de onde partem as ambulâncias fica próxima ao Colégio Estadual.

O motorista foi retirado pela frente do coletivo e encaminhado para uma ambulância Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Guarda de Trânsito Municipal isolou o local do acidente e o trânsito fluiu por duas das três pistas sem maiores retenções no sentido Centro - Bento Ferreira.

QUESTIONAMENTO

Leitores de A Gazeta questionaram a proximidade da árvore com a via, que recentemente passou por uma grande ampliação e modernização. Na visão de alguns leitores, algumas árvores ao longo da Avenida Vitória ficaram muito próximas da faixa pela qual os ônibus circulam, o que poderia vir a causar acidentes.

Questionada pela reportagem sobre esse acidente, a Prefeitura de Vitória informou, em nota, que no mês de setembro foi realizada uma ampla ação de poda das copas de todas as árvores da Avenida Vitória, cuidado que faz parte da rotina em todas as áreas verdes da cidade.