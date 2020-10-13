Motoboy morre em acidente envolvendo ônibus do Transcol na Serra

Motoboy morreu em acidente na Serra Crédito: Foto leitor

Mais um motoboy perdeu a vida em um acidente na Grande Vitória . Caio Conceição da Silva, 19 anos, morreu após bater com a moto em um ônibus do Transcol, na madrugada desta terça-feira (13), no bairro Castelândia, na Serra

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O acidente aconteceu em frente ao Pronto-Atendimento de Castelândia, na avenida Talma Rodrigues Ribeiro. A ocorrência foi atendida pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) . No coletivo havia apenas o motorista, que não se feriu.

Segundo colegas de profissão da vítima, o motoboy morava no bairro Planalto Serrano. O corpo foi recolhido pela Polícia Civil e levado para o Departamento Médico Legal, em Vitória. No DML, a irmã de Caio disse que ele era da Bahia e que o corpo será levado para lá.

Caio Conceição da Silva, 19 anos, morreu em acidente de moto Crédito: Reprodução

Procurado, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) afirmou que a empresa responsável pelo ônibus envolvido no acidente lamentou o fato e informou que o veículo estava vazio, apenas com o motorista, que recolhia o mesmo para a garagem. Ele não se feriu.

DINÂMICA DO ACIDENTE

De acordo com a PM, os policiais militares apuraram que o motorista do ônibus obstruiu a passagem da motocicleta ao realizar uma manobra de retorno na via ocasionando o acidente.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do coletivo saiu do local do acidente com medo de represálias. Posteriormente, ele ligou para o Ciodes, passou as informações sobre o acidente e foi direto para a 3ª Delegacia Regional da Serra, onde foi feito um teste etilômetro, que deu negativo.

OUTRO ACIDENTE

Ele estava na moto quando colidiu com um carro no cruzamento da Rodovia Norte Sul com a Avenida Raul Oliveira Neves, caiu no asfalto e acabou perdendo a vida na hora. O motorista do veículo que se envolveu no acidente teve o teste de bafômetro positivo, segundo informações da Polícia Militar.