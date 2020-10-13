Mais um motoboy perdeu a vida em um acidente na Grande Vitória. Caio Conceição da Silva, 19 anos, morreu após bater com a moto em um ônibus do Transcol, na madrugada desta terça-feira (13), no bairro Castelândia, na Serra.
Motoboy morre em acidente envolvendo ônibus do Transcol na Serra
O acidente aconteceu em frente ao Pronto-Atendimento de Castelândia, na avenida Talma Rodrigues Ribeiro. A ocorrência foi atendida pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran). No coletivo havia apenas o motorista, que não se feriu.
Segundo colegas de profissão da vítima, o motoboy morava no bairro Planalto Serrano. O corpo foi recolhido pela Polícia Civil e levado para o Departamento Médico Legal, em Vitória. No DML, a irmã de Caio disse que ele era da Bahia e que o corpo será levado para lá.
Procurado, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) afirmou que a empresa responsável pelo ônibus envolvido no acidente lamentou o fato e informou que o veículo estava vazio, apenas com o motorista, que recolhia o mesmo para a garagem. Ele não se feriu.
DINÂMICA DO ACIDENTE
De acordo com a PM, os policiais militares apuraram que o motorista do ônibus obstruiu a passagem da motocicleta ao realizar uma manobra de retorno na via ocasionando o acidente.
Segundo a Polícia Militar, o motorista do coletivo saiu do local do acidente com medo de represálias. Posteriormente, ele ligou para o Ciodes, passou as informações sobre o acidente e foi direto para a 3ª Delegacia Regional da Serra, onde foi feito um teste etilômetro, que deu negativo.
OUTRO ACIDENTE
Esse foi o segundo acidente com morte envolvendo motoboy em menos de dois dias na região. No sábado, o entregador de lanches Emerson Maia de Roma, que trabalha para um aplicativo, morreu em um grave acidente em Jardim Camburi, que aconteceu por volta das 22h30.
Ele estava na moto quando colidiu com um carro no cruzamento da Rodovia Norte Sul com a Avenida Raul Oliveira Neves, caiu no asfalto e acabou perdendo a vida na hora. O motorista do veículo que se envolveu no acidente teve o teste de bafômetro positivo, segundo informações da Polícia Militar.
Emerson era estudante de Direito. Além de trabalhar com o serviço de motoboy, também era dono de uma hamburgueria. Uma ambulância particular que passava pelo local na hora do acidente chegou a prestar atendimento a vítima e identificou o óbito no local.