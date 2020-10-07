Acidente entre caminhão e ônibus deixa feridos no Contorno, em Cariacica

Acidente entre ônibus e caminhão é registrado na Rodovia do Contorno Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente grave envolvendo um caminhão e um ônibus do Transcol foi registrado por volta das 17h20 na Rodovia do Contorno, em Cariacica. De acordo com informações da Eco101, foi uma colisão traseira, no quilômetro 292,9, na altura do bairro Santana. As vítimas foram resgatadas e encaminhadas para hospitais.

A pista chegou a ser interditada no sentido Serra para atendimento da ocorrência, mas foi totalmente liberada por volta das 19 horas. Participaram do resgate equipes da Eco101, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal.

A empresa responsável pelo caminhão é de Aracruz, Norte do Estado. Acionada pela reportagem de A Gazeta, informou que representantes foram encaminhados ao local do acidente para tomar conhecimento do estado de saúde das vítimas. Acrescentou ainda que três pessoas ficaram feridas e que não houve mortes.

A GVBus também foi acionada pela reportagem, mas ainda não respondeu à demanda. Quando houver resposta, a publicação será atualizada.

Acidente entre ônibus e caminhão na Rodovia do Contorno, em Cariacica

ACIDENTE NO CONTORNO FOI O SEGUNDO ENVOLVENDO TRANSCOL NESTA QUARTA-FEIRA