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Acidente entre caminhão e ônibus deixa feridos no Contorno, em Cariacica

A pista chegou a ser interditada no sentido Serra para atendimento da ocorrência, mas foi totalmente liberada por volta das 19 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 19:13

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 19:13

Acidente entre ônibus e caminhão é registrado na Rodovia do Contorno Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente grave envolvendo um caminhão e um ônibus do Transcol foi registrado por volta das 17h20 na Rodovia do Contorno, em Cariacica. De acordo com informações da Eco101, foi uma colisão traseira, no quilômetro 292,9, na altura do bairro Santana. As vítimas foram resgatadas  e encaminhadas para hospitais. 
A pista chegou a ser interditada no sentido Serra para atendimento da ocorrência, mas foi totalmente liberada por volta das 19 horas. Participaram do resgate equipes da Eco101, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal. 
A empresa responsável pelo caminhão é de Aracruz, Norte do Estado. Acionada pela reportagem de A Gazeta, informou que representantes foram encaminhados ao local do acidente para tomar conhecimento do estado de saúde das vítimas. Acrescentou ainda que três pessoas ficaram feridas e que não houve mortes.  
A GVBus também foi acionada pela reportagem, mas ainda não respondeu à demanda. Quando houver resposta, a publicação será atualizada.

Acidente entre ônibus e caminhão na Rodovia do Contorno, em Cariacica

ACIDENTE NO CONTORNO FOI O SEGUNDO ENVOLVENDO TRANSCOL NESTA QUARTA-FEIRA

O acidente registrado no Contorno não foi o primeiro do dia a envolver um coletivo do sistema Transcol. Um outro coletivo bateu contra uma árvore na calçada da Avenida Vitória, em frente ao Colégio Estadual, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (07), por volta das 8h. O veículo seguia em direção à Serra quando bateu na árvore, danificando a parte dianteira.
Três passageiros receberam os primeiros socorros ainda na calçada por paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e também dos Bombeiros. O motorista do coletivo também sofreu ferimentos leves e foi assistido ainda dentro do ônibus.

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