Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Transcol

Acidente entre dois ônibus deixa vários feridos em Vila Velha

A colisão traseira deixou a parte da frente de um dos coletivos bastante destruída. Uma equipe da Rodosol, concessionária que administra a rodovia, também está no trecho.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 06:58

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 06:58

A colisão traseira deixou a parte da frente de um dos coletivos bastante destruída. Uma equipe da Rodosol, concessionária que administra a rodovia, também está no trecho.
Acidente entre dois ônibus deixa vários feridos em Vila Velha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um acidente envolvendo dois ônibus do Transcol deixou vários feridos na Rodovia do Sol, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (14).
O acidente aconteceu por volta das 6h próximo a Coqueiral de Itaparica, segundo a TV Gazeta, no sentido Vila Velha-Vitória. O trecho está interditado. Segundo informações preliminares, um ônibus da linha 616 (Terminal de Vila Velha-Morada da Barra) bateu na traseira de um coletivo da linha 654 (Lagoa Jabaeté-Terminal de Vila Velha).
Cinco ambulâncias estão no local atendendo as vítimas, resgatando os feridos e levando para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência e para o Hospital Antônio Bezerra de Farias. Pelo menos 15 passageiros ficaram feridos e já foram retiradas do local. Aparentemente, não houve feridos com gravidade.
A colisão traseira deixou a parte da frente de um dos coletivos bastante destruída. Uma equipe da Rodosol, concessionária que administra a rodovia, também está no trecho.

Passageiros ficam feridos em colisão entre dois ônibus na Rodovia do Sol

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados