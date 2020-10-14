Acidente entre dois ônibus deixa vários feridos em Vila Velha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Um acidente envolvendo dois ônibus do Transcol deixou vários feridos na Rodovia do Sol, em Vila Velha , na manhã desta quarta-feira (14).

O acidente aconteceu por volta das 6h próximo a Coqueiral de Itaparica, segundo a TV Gazeta, no sentido Vila Velha-Vitória. O trecho está interditado. Segundo informações preliminares, um ônibus da linha 616 (Terminal de Vila Velha-Morada da Barra) bateu na traseira de um coletivo da linha 654 (Lagoa Jabaeté-Terminal de Vila Velha).

Cinco ambulâncias estão no local atendendo as vítimas, resgatando os feridos e levando para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência e para o Hospital Antônio Bezerra de Farias. Pelo menos 15 passageiros ficaram feridos e já foram retiradas do local. Aparentemente, não houve feridos com gravidade.

A colisão traseira deixou a parte da frente de um dos coletivos bastante destruída. Uma equipe da Rodosol, concessionária que administra a rodovia, também está no trecho.