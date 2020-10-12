Acidente com ônibus do Transcol deixa uma pessoa ferida na Rodovia do Sol

Uma batida entre um ônibus do Transcol e um mini caminhão baú, modelo HR da Hyundai, deixou uma pessoa ferida no quilômetro 8 da Rodovia do Sol, em Itaparica, bairro de Vila Velha. O acidente aconteceu na noite deste domingo (11).
De acordo com informações da Rodosol, concessionária que administra a rodovia, a vítima, que dirigia o caminhão, ficou presa às ferragens, foi resgatada com auxílio do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória.
A pista chegou a ficar interditada por cerca de30 minutos para autoridades prestarem socorro, mas por volta das 21h deste domingo (11), uma das faixas da rodovia já estava liberada. O caminhão, que às 21h50 ainda estava no local, seria removido até o fim desta noite, segundo a Rodosol.
Professor que mora na região do acidente, Danilo Tavares, de 32 anos, detalhou que a colisão aconteceu por volta das 20h30 e o fluxo de carros ficou intenso no local. "Havia muitos carros parados, fecharam a pista no sentido Centro de Vila Velha, mas já foi liberada", relatou.
Acionados pela reportagem, a Polícia Militar, Prefeitura de Vila Velha, GVBus, Ceturb e o Corpo de Bombeiros ainda não se manifestaram.