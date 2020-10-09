Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ES 137

Acidente deixa feridos presos às ferragens em rodovia no interior do ES

Segundo o Corpo de Bombeiros de Nova Venécia, houve uma colisão entre dois veículos e três pessoas ficaram feridas na rodovia ES 137
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 18:20

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 18:20

Rodovia Estadual onde o acidente ocorreu, entre Nova Venécia e São Gabriel da Palha
Rodovia Estadual onde o acidente ocorreu, entre Nova Venécia e São Gabriel da Palha Crédito: Reprodução Google Maps
Um acidente ocorrido por volta das 16h desta sexta-feira (9), entre os municípios de Nova Venécia e São Gabriel da Palha, deixou três pessoas feridas, duas delas presas às ferragens e em estado grave. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Nova Venécia, houve uma colisão frontal entre dois carros de passeio na ES 137, que liga um município ao outro, próximo a São Roque da Terra Roxa, na zona rural de São Gabriel.
De acordo com a guarnição, foi preciso auxílio de equipamentos hidráulicos para o resgate de dois feridos que ficaram presos. Ainda segundo os Bombeiros, as duas pessoas em estado grave estavam em carros distintos.
Dois feridos foram encaminhados em ambulâncias da Prefeitura de São Gabriel da Palha para um hospital do município. A terceira vítima foi levada para o Hospital São Marcos, na viatura dos Bombeiros.
Polícia Militar do Espírito Santo foi demanda sobre o acidente, mas informou apenas que a ocorrência está em andamento e, no momento, não tem detalhes sobre o fato.

Veja Também

Acidentes deixam trânsito lento na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória

Motociclista fica ferido em acidente na Marechal Campos, em Vitória

Jovem morre em acidente e irmã descobre pelo WhatsApp em Anchieta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados