Acidente deixa feridos presos às ferragens em rodovia no interior do ES

Um acidente ocorrido por volta das 16h desta sexta-feira (9), entre os municípios de Nova Venécia e São Gabriel da Palha, deixou três pessoas feridas, duas delas presas às ferragens e em estado grave. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Nova Venécia, houve uma colisão frontal entre dois carros de passeio na ES 137, que liga um município ao outro, próximo a São Roque da Terra Roxa, na zona rural de São Gabriel.
De acordo com a guarnição, foi preciso auxílio de equipamentos hidráulicos para o resgate de dois feridos que ficaram presos. Ainda segundo os Bombeiros, as duas pessoas em estado grave estavam em carros distintos.
Dois feridos foram encaminhados em ambulâncias da Prefeitura de São Gabriel da Palha para um hospital do município. A terceira vítima foi levada para o Hospital São Marcos, na viatura dos Bombeiros.
A Polícia Militar do Espírito Santo foi demanda sobre o acidente, mas informou apenas que a ocorrência está em andamento e, no momento, não tem detalhes sobre o fato.