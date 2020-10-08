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Tragédia

Jovem morre em acidente e irmã descobre pelo WhatsApp em Anchieta

Igor Miranda Savignon, de 23 anos, perdeu o controle e bateu a moto  uma Hornet 600 CC  em um barranco  em uma rodovia que liga a BR 101 a Piúma, na entrada de Baixo Pongal, em Anchieta. Família soube da morte através de um grupo no WhatsApp
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 12:14

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 12:14

Igor Miranda Savignon morreu em acidente de moto no Sul do ES
Igor Miranda Savignon morreu em acidente de moto no Sul do ES Crédito: Reprodução/Montagem A Gazeta
Jovem morre em acidente e irmã descobre pelo WhatsApp em Anchieta
Gerente de uma farmácia em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, o jovem Igor Miranda Savignon, de 23 anos, perdeu a vida em um trágico acidente de moto, na noite desta quarta-feira (7). A família soube da morte através de um grupo no WhatsApp.
O acidente aconteceu por volta das 19h, em uma rodovia que liga a BR 101 a Piúma, na entrada de Baixo Pongal, em Anchieta. Igor voltava de Muniz Freire, onde tinha ido buscar os documentos da moto que ele havia comprado há mais dois anos e tinha terminado de pagar as parcelas há seis meses.
Ao passar pela rodovia, o jovem perdeu o controle e bateu a moto  uma Hornet 600 CC  em um barranco. A equipe de socorro chegou a ir ao local, mas o jovem morreu ainda na rodovia.
"Ele era o único da região que tinha uma moto Hornet. Logo quando soubemos, pelo grupo formado por apaixonados por moto, que um motociclista tinha morrido em um acidente com uma Hornet, deduzimos que era ele. Foi péssimo saber que tinha perdido um irmão tão querido através de grupo no WhatsApp. Ele estava sempre comigo, era uma pessoa que ajudava todo mundo", lamentou Iasmim Miranda Savignon, única irmã de Igor.

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O jovem estava no último período de Farmácia em uma faculdade particular de Guarapari e estava perto de realizar o sonho de abrir o próprio estabelecimento ainda neste ano. "Ele até queria vender a moto para abrir uma Farmácia porque era um sonho nosso", conta Iasmim, que está grávida de três meses. Igor era muito conhecido em Anchieta e era, segundo trabalhadores da farmácia ouvidos pela reportagem, um excelente colega de trabalho.
O corpo do jovem foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim e já foi liberado pela família.
O velório de Igor ocorreu na tarde desta quinta-feira (8) na Igreja da Penha, em Anchieta.. Igor era solteiro e deixa, além da irmã, a mãe e o padrasto.

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