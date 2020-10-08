Jovem morre em acidente e irmã descobre pelo WhatsApp em Anchieta

Ao passar pela rodovia, o jovem perdeu o controle e bateu a moto  uma Hornet 600 CC  em um barranco. A equipe de socorro chegou a ir ao local, mas o jovem morreu ainda na rodovia.

"Ele era o único da região que tinha uma moto Hornet. Logo quando soubemos, pelo grupo formado por apaixonados por moto, que um motociclista tinha morrido em um acidente com uma Hornet, deduzimos que era ele. Foi péssimo saber que tinha perdido um irmão tão querido através de grupo no WhatsApp. Ele estava sempre comigo, era uma pessoa que ajudava todo mundo", lamentou Iasmim Miranda Savignon, única irmã de Igor.