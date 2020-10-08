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Conceição do Castelo

Soldado da PM morre após bater de moto em caminhão na BR 262

Eduardo Magalhães Martins, de 34 anos, não resistiu aos ferimentos. O militar atuava na 2ª Companhia Independente da PM

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 07:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 07:43
Eduardo Magalhães, que era soldado da PM, morreu no local do acidente
Eduardo Magalhães, que era soldado da PM, morreu no local do acidente Crédito: Reprodução/Montagem A Gazeta
O soldado da Polícia Militar Eduardo Magalhães Martins, de 34 anos, morreu após colidir com a moto em um caminhão na BR 262, em Conceição do Castelo. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (07) no km 127 da rodovia.
Natural de Ibatiba, Eduardo Magalhães era militar desde 2014 e atuava na 2ª Companhia Independente da Polícia Militar, que abrange os municípios de Afonso Cláudio, Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo e Laranja da Terra.
Motoristas que passaram pela BR 262 após o acidente gravaram imagens que mostram o soldado caído no chão e o trânsito parcialmente bloqueado no trecho. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando as ambulâncias chegaram no local o militar já estava sem vida.

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Em nota, a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (ACSPMBM-ES) lamentou a morte do militar.
"É com imenso pesar que a ACSPMBM-ES comunica o falecimento do nosso associado o Soldado PM Eduardo Magalhães Martins, natural de Ibatiba, que se envolveu em um acidente na cidade de Conceição do Castelo e veio a óbito. Que Deus conceda alívio ao coração dos colegas, amigos e familiares do Sd Magalhães, nesse momento de profunda tristeza", disse em nota.

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