Soldado da PM morre após bater de moto em caminhão na BR 262

Natural de Ibatiba, Eduardo Magalhães era militar desde 2014 e atuava na 2ª Companhia Independente da Polícia Militar, que abrange os municípios de Afonso Cláudio, Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo e Laranja da Terra.

Em nota, a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (ACSPMBM-ES) lamentou a morte do militar.

"É com imenso pesar que a ACSPMBM-ES comunica o falecimento do nosso associado o Soldado PM Eduardo Magalhães Martins, natural de Ibatiba, que se envolveu em um acidente na cidade de Conceição do Castelo e veio a óbito. Que Deus conceda alívio ao coração dos colegas, amigos e familiares do Sd Magalhães, nesse momento de profunda tristeza", disse em nota.