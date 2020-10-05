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Morte na estrada

Jovem morre em acidente em rodovia no interior de Cachoeiro

Cinco pessoas também ficaram feridas. De acordo com informações colhidas no local, os carros seguiam em sentidos opostos, quando um deles invadiu a contramão, provocando o acidente frontal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 15:26

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 15:26

Segundo a Polícia Militar um dos invadiu a contramão
Segundo a Polícia Militar um dos invadiu a contramão Crédito: Redes sociais
Um rapaz de 28 anos morreu e cinco pessoas ficaram feridas em um acidente no final da tarde deste domingo (04), na ES 488, conhecida como Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente envolveu dois carros que bateram de frente. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida envolveu um Agile preto e um Voyage branco. A Polícia Militar disse que, de acordo com informações colhidas no local, os veículos seguiam em sentidos opostos quando um deles invadiu a contramão, o que provocou o acidente. Devido ao estado de saúde das vítimas não foi possível realizar o teste do bafômetro ou qualquer exame de avaliação psicomotora. O trânsito ficou lento na região.
O rapaz, de nome Rodrigo dos Santos Selvatici, morador de Presidente Kennedy, estava de carona no Voyage e morreu no local. Os militares informaram que o motorista do carro e outro passageiro foram resgatados e levados para a Santa Casa de Cachoeiro.
Uma ambulância do município também participou do resgate das vítimas. Após o socorro dos feridos, a perícia foi acionada para remoção do corpo do jovem. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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