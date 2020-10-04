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Região Serrana

Duas pessoas morrem em acidente na BR-262 em Conceição do Castelo

A colisão aconteceu por volta de 0h40 deste domingo (4) no Km 125 da rodovia, em Ribeirão do Meio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 11:57

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 11:57

Polícia Rodoviária Federal (PRF)
De acordo com a PRF, colisão foi frontal Crédito: Divulgação/PRF
Duas pessoas morreram após um acidente entre um carro de passeio e uma carreta na madrugada deste domingo (4) na BR-262, em Ribeirão do Meio, Conceição do Castelo, na Região Serrana do Estado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros, a colisão frontal aconteceu por volta de 0h40, no Km 125, entre uma carreta e um Crossfox. Os dois ocupantes do carro morreram no local. Não há informações sobre a causa da batida.
Os militares atuaram no desencarceramento de duas vítimas fatais do carro. Uma outra vítima foi socorrida com ferimentos pelo Samu. A Polícia Civil foi acionada para recolhimento dos corpos, informou o Corpo de Bombeiros, por nota.

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