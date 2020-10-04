Duas pessoas morrem em acidente na BR-262 em Conceição do Castelo

Duas pessoas morreram após um acidente entre um carro de passeio e uma carreta na madrugada deste domingo (4) na BR-262, em Ribeirão do Meio, Conceição do Castelo, na Região Serrana do Estado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros, a colisão frontal aconteceu por volta de 0h40, no Km 125, entre uma carreta e um Crossfox. Os dois ocupantes do carro morreram no local. Não há informações sobre a causa da batida.
Os militares atuaram no desencarceramento de duas vítimas fatais do carro. Uma outra vítima foi socorrida com ferimentos pelo Samu. A Polícia Civil foi acionada para recolhimento dos corpos, informou o Corpo de Bombeiros, por nota.