Motociclista morre em acidente de trânsito na Rodovia do Sol

Motociclista morre em acidente de trânsito na Rodosol Crédito: Marciele Drumond

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente de trânsito na Rodovia do Sol , na altura de Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha , às 7h30 deste domingo (4). A colisão entre a moto e uma Hilux aconteceu no Km 27,5, sentido norte (Guarapari - Vila Velha).

Amigos do motociclista disseram que ele se chamava Thiago Ferraço e que estava voltando de Guarapari, onde participaria de um encontro de motoclubes. O homem, de 35 anos e que deixa dois filhos, teria desistido por causa do tempo fechado.

De acordo com informações da concessionária que administra a via, a Hilux colidiu com a moto ao fazer uma manobra de retorno. O motociclista foi arremessado e caiu no canteiro, e teria morrido na hora. Nenhuma pista precisou ser interditada. A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

O motociclista, seguia sentido Vitória, bateu no carro que fazia o retorno. Quem dirigia o carro era um policial civil que estava indo para o trabalho. Ele disse que estava abalado e não quis dar entrevista. Testemunhas no local disseram que o motorista do carro não respeitou a preferência do motociclista. Policiais do Batalhão de Trânsito afirmaram que apenas a perícia da Polícia Civil poderia dizer de quem foi a culpa pelo acidente.

Motociclista morre em acidente de trânsito na Rodosol Crédito: Marciele Drumond

Em nota, a RodoSol informou que o trecho em que aconteceu o acidente na manhã deste domingo conta com sinalização adequada, seguindo os manuais de segurança do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Vale ressaltar que a concessionária já realizou estudos que demonstram que, de acordo com as normas vigentes, não é necessária a instalação de semáforo com faixa de pedestre, bem como a construção de passarela para a travessia de pedestres, neste trecho da Rodovia do Sol.



A RodoSol considera importante frisar que é de responsabilidade de todos respeitar a leis de trânsito, os limites de velocidade e as sinalizações, contribuindo para um trânsito mais seguro e consciente.