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Ponta da Fruta

Motociclista morre em acidente de trânsito na Rodovia do Sol

A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal  (DML), em Vitória

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 10:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 10:12
Motociclista morre em acidente de trânsito em Ponta da Fruta
Motociclista morre em acidente de trânsito na Rodosol Crédito: Marciele Drumond
Um motociclista morreu após se envolver em um acidente de trânsito na Rodovia do Sol,  na altura de Nova Ponta da Fruta,  em Vila Velha, às 7h30 deste domingo (4). A colisão entre a moto e uma Hilux aconteceu no Km 27,5, sentido norte (Guarapari - Vila Velha). 
Amigos do motociclista disseram que ele se chamava Thiago Ferraço e que estava voltando de Guarapari, onde participaria de um encontro de motoclubes. O homem, de 35 anos e que deixa dois filhos, teria desistido por causa do tempo fechado.
De acordo com informações da concessionária que administra a via, a Hilux colidiu com a moto ao fazer uma manobra de retorno. O motociclista foi arremessado e caiu no canteiro, e teria morrido na hora. Nenhuma pista precisou ser interditada. A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. 
O motociclista, seguia sentido Vitória, bateu no carro que fazia o retorno. Quem dirigia o carro era um policial civil que estava indo para o trabalho. Ele disse que estava abalado e não quis dar entrevista. Testemunhas no local disseram que o motorista do carro não respeitou a preferência do motociclista. Policiais do Batalhão de Trânsito afirmaram que apenas a perícia da Polícia Civil poderia dizer de quem foi a culpa pelo acidente.
Motociclista morre em acidente de trânsito na Rodosol Crédito: Marciele Drumond
Em nota, a RodoSol informou que o trecho em que aconteceu o acidente na manhã deste domingo conta com sinalização adequada, seguindo os manuais de segurança do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Vale ressaltar que a concessionária já realizou estudos que demonstram que, de acordo com as normas vigentes, não é necessária a instalação de semáforo com faixa de pedestre, bem como a construção de passarela para a travessia de pedestres, neste trecho da Rodovia do Sol.
A RodoSol considera importante frisar que é de responsabilidade de todos respeitar a leis de trânsito, os limites de velocidade e as sinalizações, contribuindo para um trânsito mais seguro e consciente.
(Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta)

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