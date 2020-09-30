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Trânsito

Vídeo: carro capota em acidente na BR 101, na Serra

O motorista foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado a um hospital

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 16:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 16:33
Carro capota em acidente na BR 101, na Serra
Carro capota em acidente na BR 101, na Serra Crédito: Ouvinte CBN
Um veículo capotou na BR 101, nas proximidades do Bairro Jardim Limoeiro, no município da Serra, na tarde desta quarta-feira (30). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no sentido Vitória, por volta das 14h50. Uma ambulância esteve no local e o motorista foi socorrido com ferimentos leves.
A Eco101, concessionária responsável pela via, também atendeu a ocorrência e informou que um guincho e uma ambulância foram utilizados para o atendimento no local.  Não há interdição na via. 

VEJA VÍDEO DO ACIDENTE 

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