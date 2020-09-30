Vídeo: carro capota em acidente na BR 101, na Serra

Um veículo capotou na BR 101, nas proximidades do Bairro Jardim Limoeiro, no município da Serra, na tarde desta quarta-feira (30). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no sentido Vitória, por volta das 14h50. Uma ambulância esteve no local e o motorista foi socorrido com ferimentos leves.
A Eco101, concessionária responsável pela via, também atendeu a ocorrência e informou que um guincho e uma ambulância foram utilizados para o atendimento no local. Não há interdição na via.