Acidente causa estrago em rodovia e deixa motorista ferido em Cachoeiro

Local do acidente mostra estragos causados pela batida em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais

O condutor de um carro ficou ferido após um acidente em Cachoeiro de Itapemirim na madrugada desta quarta-feira (30). De acordo com a Polícia Militar, o veículo Honda Civic se chocou contra a parede de um comércio no bairro Valão. Um poste de eletricidade foi atingido e caiu. Imagens mostram a violência da batida, com o carro bastante danificado e fios espalhados no local.

O socorro da vítima foi feito pelo Corpo de Bombeiros, que levou o condutor para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro. Não há informações sobre o estado de saúde dele. No local do acidente foi possível ver o estrago causado pela batida. Um poste de energia foi atingido e caiu, derrubando também muitos fios que chegaram a interditar a Rodovia Mauro Miranda Madureira, conhecida como Rodovia do Valão. Veja o vídeo:

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POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar confirmou que o acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (30) e que o veículo teria se chocado contra a parede de um comércio no local. Com o impacto, um poste de energia foi danificado e a fiação obstruiu a via. Confira a nota na íntegra:

Nesta madrugada (30), um veículo chocou-se contra a parede de um comércio no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim. Um poste de eletricidade também ficou danificado, tendo as fiações ficado espalhadas no local obstruindo a via. A EDP foi acionada. Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

EDP

A concessionária de energia foi chamada para providências. Uma equipe esteve no local, atendendo e orientando o cliente que teve o poste padrão de entrada danificado. Confira a nota da empresa na íntegra:

A EDP informa que trata-se de um poste de padrão de entrada, de responsabilidade do cliente. Os cabos rompidos pertencem e são de responsabilidade de empresas de telecomunicações. A rede elétrica não foi afetada, ou seja, não foi registrada falta de energia. Uma equipe esteve no local, atendendo e orientando o cliente que teve o poste padrão danificado.

Local do acidente mostra estragos causados pela batida em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais