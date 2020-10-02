Uma colisão envolvendo três veículos foi registrada no início da tarde desta sexta-feira (2), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, em Vitória. O acidente aconteceu por volta das 14h, nas proximidades do INSS, no sentido Centro. Uma pessoa ficou ferida.
De acordo com informações repassadas pela Guarda Municipal de Vitória, o motorista da caminhonete teria atingido um poste no local, após colidir com os outros dois veículos. Por conta do impacto, semáforos da região estão com problemas no funcionamento.
Ainda de acordo com a Guarda Municipal o trânsito fluí em apenas uma faixa da via.
Caminhonete fica destruída em acidente envolvendo 3 veículos em Vitória
Demandada pela reportagem sobre o acidente, a Polícia Militar afirmou que a ocorrência anda está em andamento.