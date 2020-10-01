Motoristas enfrentam trânsito intenso na Terceira Ponte

No final da tarde desta quinta-feira (1º), o trânsito na Terceira Ponte lembra para muitos motoristas uma cena cotidiana nos períodos anteriores ao isolamento social. Quem trafega pelo local deve ter muita paciência para o congestionamento que se forma nos dois sentidos da via.
A Rodosol informou que um veículo com pane no local foi registrado por volta das 17h10, no sentido Vila Velha. Equipes já atuam no local para realizar a remoção do veículo. Não há ocorrências no sentido Vitória, apenas o fluxo intenso, segundo a concessionária.
Em função do grande fluxo de veículos, um longo congestionamento se formou ao longo da Terceira Ponte. O motorista que trafega no sentido Vitória x Vila Velha encontra impactos desde a Reta da Penha. No sentido Vila Velha x Vitória o congestionamento tem início no vão central da ponte e se estende até o pedágio.