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Atenção, motoristas!

Acidente interdita parcialmente sentido sul da BR 101 em Viana

Interdição durou cerca de 2 horas na altura do km 308, no bairro Jucu, durante este domingo (27); dois carros bateram frontalmente, mas ninguém morreu

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 12:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 12:27
Acidente aconteceu na altura do quilômetro 308 da BR 101, no bairro Jucu, em Viana
Acidente aconteceu na altura do quilômetro 308 da BR 101, no bairro Jucu, em Viana Crédito: Leitor de A Gazeta
BR 101 ficou parcialmente interditada na altura do quilômetro 308, em Viana, devido a um acidente. A interdição afetou a pista do sentido sul (Guarapari), entre 11h30 e 13h30 deste domingo (27). As informações foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) através de uma publicação nas redes sociais, em que pedia atenção aos motoristas.
Segundo informações passadas pela PRF, dois carros colidiram frontalmente, por volta das 11h10. Apesar da batida, as quatro vítimas sofreram apenas algumas lesões e foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) em Vitória. Como o trecho é duplicado, somente a faixa da direita precisou ser bloqueada e o trânsito seguiu sem retenção no local.

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