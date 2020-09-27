Acidente interdita parcialmente sentido sul da BR 101 em Viana

A BR 101 ficou parcialmente interditada na altura do quilômetro 308, em Viana, devido a um acidente. A interdição afetou a pista do sentido sul (Guarapari), entre 11h30 e 13h30 deste domingo (27). As informações foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) através de uma publicação nas redes sociais, em que pedia atenção aos motoristas.
Segundo informações passadas pela PRF, dois carros colidiram frontalmente, por volta das 11h10. Apesar da batida, as quatro vítimas sofreram apenas algumas lesões e foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) em Vitória. Como o trecho é duplicado, somente a faixa da direita precisou ser bloqueada e o trânsito seguiu sem retenção no local.