Acidente interdita parcialmente sentido sul da BR 101 em Viana

Segundo informações passadas pela PRF, dois carros colidiram frontalmente, por volta das 11h10. Apesar da batida, as quatro vítimas sofreram apenas algumas lesões e foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) em Vitória. Como o trecho é duplicado, somente a faixa da direita precisou ser bloqueada e o trânsito seguiu sem retenção no local.