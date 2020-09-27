Grávida bate com carro durante assalto na Serra Crédito: Agente Dias

Uma advogada, com sete meses de gestação, bateu com o carro que dirigia após ser rendida por um assaltante, na noite deste sábado (26), em Morada de Laranjeiras, na Serra . A grávida de 30 anos estava acompanhada da mãe, que tem 60 anos e estava sentada no bando traseiro quando o criminoso entrou no veículo e anunciou o assalto.

Your browser does not support the audio element. Grávida de 7 meses bate com carro após ser feita refém por assaltante na Serra

A vítima contou que estava com o carro estacionado aguardando pelo marido, que comprava ração de animais em uma loja. "Eu não estou dirigindo devido à gravidez, para não me estressar com isso. Porém, no sábado meu marido havia esquecido a carteira em casa, por isso assumi a direção", lembrou a vítima. Ela, a mãe e o marido haviam passado a tarde fazendo os últimos preparativos para o chá de bebê do menino que espera.

Foi enquanto a advogada aguardava o marido retornar da loja que uma moto parou ao lado do banco do carona do carro. Ela conta que o veículo estava trancado, mas acabou abrindo a porta porque percebeu a roupa semelhante à do marido. "Assim que ele entrou, disse que ia me matar e que eu havia perdido o carro. Minha mãe gritou que eu estava grávida e pediu calma a ele. Em um instinto, sem pensar, eu acabei ligando o carro e acelerando, na tentativa de proteger meu bebê", lembrou.

Grávida rendida em assalto na Serra Crédito: André Falcão

Com a aceleração, o carro em que estavam o criminoso e as vítimas avançou sobre um canteiro e bateu em uma árvore. O suspeito saiu correndo e foi perseguido por clientes e comerciantes do local. Dois guardas municipais que estavam de folga viram o tumulto e correram para ajudar.

"Inicialmente, não sabíamos que se tratava de uma tentativa de assalto. Abordamos o suspeito, que estava sendo agredido pela população, o detivemos e acionamos o socorro para as vítimas que estavam dentro do veículo batido. Também solicitamos uma guarnição da Guarda Municipal que estava de plantão para assumir a ocorrência e conduzir o detido para a delegacia", explicou o agente Dias, da Guarda Municipal da Serra, que passava pelo local no momento da ocorrência.

A advogada foi levada para o hospital, onde passou por exames e passa bem. Após receber alta, a vítima esteve na Delegacia Regional de Serra, onde prestou depoimento. A Polícia Civil foi acionada para saber se o suspeito foi autuado  e por qual delito , mas até a publicação desta reportagem não houve retorno. Assim que chegar uma resposta, este texto será atualizado.