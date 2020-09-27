Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Susto

Grávida de 7 meses bate com carro após ser feita refém por assaltante na Serra

O crime aconteceu na noite deste sábado (26), em Morada de Laranjeiras. A vítima, uma advogada de 30 anos, estava com a mãe quando foi rendida por um homem, que estava com uma faca. Ela arrancou com o carro e acabou batendo em uma árvore

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 10:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 10:07
Grávida bate com carro durante assalto na Serra
Grávida bate com carro durante assalto na Serra Crédito: Agente Dias
Uma advogada, com sete meses de gestação, bateu com o carro que dirigia após ser rendida por um assaltante, na noite deste sábado (26), em Morada de Laranjeiras, na Serra. A grávida de 30 anos estava acompanhada da mãe, que tem 60 anos e estava sentada no bando traseiro quando o criminoso entrou no  veículo e anunciou o assalto. 
Grávida de 7 meses bate com carro após ser feita refém por assaltante na Serra
A vítima contou que estava com o carro estacionado aguardando pelo marido, que comprava ração de animais em uma loja. "Eu não estou dirigindo devido à gravidez, para não me estressar com isso. Porém, no sábado meu marido havia esquecido a carteira em casa, por isso assumi a direção", lembrou a vítima. Ela, a mãe e o marido haviam passado a tarde fazendo os últimos preparativos para o chá de bebê do menino que espera. 
 Foi enquanto a advogada aguardava o marido retornar da loja que uma moto parou ao lado do banco do carona do carro. Ela conta que o veículo estava trancado, mas acabou abrindo a porta porque percebeu a roupa semelhante à do marido. "Assim que ele entrou, disse que ia me matar e que eu havia perdido o carro. Minha mãe gritou que eu estava grávida e pediu calma a ele. Em um instinto, sem pensar, eu acabei ligando o carro e acelerando, na tentativa de proteger meu bebê", lembrou. 
Grávida rendida em assalto na Serra
Grávida rendida em assalto na Serra Crédito: André Falcão
Com a aceleração, o carro em que estavam o criminoso e as vítimas avançou sobre um canteiro e bateu em uma árvore. O suspeito saiu correndo e foi perseguido por clientes e comerciantes do local. Dois guardas municipais que estavam de folga viram o tumulto e correram para ajudar. 
"Inicialmente, não sabíamos que se tratava de uma tentativa de assalto. Abordamos o suspeito, que estava sendo agredido pela população, o detivemos e acionamos o socorro para as vítimas que estavam dentro do veículo batido. Também solicitamos uma guarnição da Guarda Municipal que estava de plantão para assumir a ocorrência e conduzir o detido para a delegacia", explicou o agente Dias, da Guarda Municipal da Serra, que passava pelo local no momento da ocorrência. 
A advogada foi levada para o hospital, onde passou por exames e passa bem. Após receber alta, a vítima esteve na Delegacia Regional de Serra, onde prestou depoimento. A Polícia Civil foi acionada para saber se o suspeito foi autuado  e por qual delito , mas até a publicação desta reportagem não houve retorno. Assim que chegar uma resposta, este texto será atualizado.
Para a grávida, o susto foi grande. "Acredito que Deus colocou a mão em nós naquele momento, pois sei que agi de impulso. Não consegui nem dormir direito esta noite. Agradeço a todos que nos ajudaram a passar por esse momento, deram auxílio", completou a advogada, que vai comemorar no chá de bebê o bem-estar de todos.

Veja Também

Homem sem uma perna e de muletas que roubou moto em Vila Velha é preso

Polícia prende homem que profanou e roubou igreja na Serra

Homem vai ajudar vítima de roubo e também tem moto roubada em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guarda compartilhada de pets: dinâmica exige atenção com a alimentação do animal
STF se vê na mira de candidatos, e reação de ministros gera nova divisão interna
Os policiais foram até Santo André, nas imediações do Faça Fácil, onde ocorreu o duplo homicídio
Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados