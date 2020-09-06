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Após denúncias

Homem sem uma perna e de muletas que roubou moto em Vila Velha é preso

O homem, que não tem uma das pernas e usava uma muleta quando rendeu a vítima, foi preso no início da tarde deste domingo (6), no bairro Guaranhus, após uma denúncia

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 14:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2020 às 14:31
Homem de muletas é preso no dia seguinte após ter sido flagrado roubando motociclista em Vila Velha
Homem de muletas é preso no dia seguinte após ter sido flagrado roubando motociclista em Vila Velha Crédito: Divulgação / Guarda Civil de Vila Velha
Dois dias após assaltar um entregador de aplicativos que fazia entrega no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, a Guarda Municipal do município prendeu um dos criminosos. João Francisco dos Reis Coelho, de 27 anos, que não tem uma das pernas e usava uma muleta quando rendeu a vítima, foi detido no início da tarde deste domingo (6), no bairro Guaranhus, após denúncias. 
A ação criminosa, que aconteceu na noite da última sexta-feira (4), foi registrada pela câmera de segurança de uma residência da rua. As imagens mostram o motoboy entregando uma encomenda para uma moradora. Após ela entrar em casa, dois homens se aproximaram calmamente do entregador e anunciam o assalto.

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Na ocasião, o subinspetor da guarda municipal, Aldmir Félix afirmou que não era uma situação difícil de encontrar os autores do crime, já que um deles usava muletas. Ele chegou a pedir que a população denunciasse  e foi exatamente após denúncias que o assaltante foi localizado. 

DENÚNCIAS AJUDARAM NA PRISÃO

De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, uma equipe estava em patrulhamento pelo Bairro Guaranhus, no mesmo município, quando recebeu informações de que o possível suspeito do roubo estaria com a moto roubada em uma borracharia. João Francisco levou o veículo ao estabelecimento para remendar um os pneus. Mas os moradores o reconheceram e ligaram para a guarda.
Os agentes chegaram ao local por volta das 12h deste domingo. Ao ver os guardas, João tentou escapar, saindo da frente da borracharia e indo pra os fundos do local. Porém, não conseguiu se esconder e foi detido logo em seguida. O dono da moto foi contactado pela equipe da Guarda Municipal e foi ao local da prisão, onde reconheceu o assaltante. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. 

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