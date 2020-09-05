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Assalto no ES

Homem sem uma perna e de muletas rouba moto em Vila Velha

Crime aconteceu na noite de sexta-feira (4), quando dois homens armados abordaram um entregador de aplicativo e levaram a moto dele; quem pilotou foi o  homem de muletas

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 12:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 12:27
Criminosos roubam moto em Vila Velha, um deles não tinha uma perna e estava de muleta
Criminosos roubam moto em Vila Velha, um deles não tinha uma perna e estava de muleta Crédito: Reprodução/Câmara de segurança
Na noite de sexta-feira (4), dois homens armados abordaram um entregador de aplicativo e levaram a moto dele. A ação aconteceu logo após o trabalhador fazer uma entrega no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. Um dos assaltantes não tem uma perna e estava de muleta. Ele saiu pilotando o veículo com um comparsa na garupa. 
As imagens gravadas pela câmera de segurança de uma residência da rua onde o crime aconteceu mostram o motoboy entregando uma encomenda para uma moradora. Após ela entrar em casa, dois homens se aproximaram calmamente do entregador e anunciam o assalto. 
O que estava de muletas assume a moto e pilota, enquanto o outro vai na garupa. O motoboy só consegue pegar a mochila de entregas antes que os criminosos levem a moto.
De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha os autores do crime ainda não foram identificadas e está trabalhando em conjunto com a Polícia Civil para identificar os autores. "Não é uma situação difícil de encontrar os autores do crime, pelo fato de um deles usar muleras. Esperamos que a população passe as informações para a polícia por meio do 181 localizar e prender os autores do crime", disse o subinspetor da guarda municipal, Aldmir Félix. 
A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para saber sobre o ocorrido. Em nota, disse: "Infelizmente não poderemos ajudá-la hoje com as informações, pois ocorrências geradas e encerradas em plantões anteriores não ficam disponíveis para o acesso da assessoria de comunicação durante fins de semana e feriados."
A Polícia Civil também foi demandada e quando responder,  esta matéria será atualizada.
Moto roubada em Vale Encantado, Vila Velha Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

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