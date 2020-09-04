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Guarapari

Operação apreende toneladas de carne imprópria para consumo no ES

Polícias Civil e Militar, Idaf e Vigilância Sanitária municipal participam da Operação Carne Legal em Guarapari

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 14:09
Mais de duas toneladas de carne imprópria para o consumo foram apreendidas no ES
Mais de duas toneladas de carne imprópria para o consumo foram apreendidas no ES Crédito: Divulgação/Sesp
Mais de duas toneladas de carne imprópria para o consumo foram apreendidas em uma operação realizada nesta sexta-feira (4) em Guarapari, na Grande Vitória.
Equipes da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC), da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO), da Polícia Militar, do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e da Vigilância Sanitária municipal participaram da ação com o objetivo de fiscalizar o comércio de carne bovina em estabelecimentos comerciais da cidade.
Ação com o objetivo de fiscalizar o comércio de carne bovina em estabelecimentos comerciais da cidade
Ação com o objetivo de fiscalizar o comércio de carne bovina em estabelecimentos comerciais da cidade Crédito: Divulgação/Sesp
A Operação Carne Legal fiscalizou três estabelecimentos, sendo um supermercado no bairro Portal Clube e dois açougues no bairro Perocão.
No supermercado, a equipe flagrou infrações sanitárias, como mau acondicionamento de alimentos perecíveis e presença de baratas nos balcões e locais de armazenamento.
Nos dois açougues, as equipes apreenderam peças de carne sem comprovação de origem, o que demonstra indícios de abate irregular de gado.
Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados.
Em outra frente, a Polícia Civil também investiga se a carne comercializada irregularmente é proveniente de roubo ou furto de gado na região de Guarapari.

VEJA FOTOS

Carne apreendida em Guarapari

Com informações do G1 ES

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