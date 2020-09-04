Operação apreende toneladas de carne imprópria para consumo no ES

Mais de duas toneladas de carne imprópria para o consumo foram apreendidas no ES Crédito: Divulgação/Sesp

Mais de duas toneladas de carne imprópria para o consumo foram apreendidas em uma operação realizada nesta sexta-feira (4) em Guarapari, na Grande Vitória.

Equipes da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC), da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO), da Polícia Militar , do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e da Vigilância Sanitária municipal participaram da ação com o objetivo de fiscalizar o comércio de carne bovina em estabelecimentos comerciais da cidade.

Ação com o objetivo de fiscalizar o comércio de carne bovina em estabelecimentos comerciais da cidade Crédito: Divulgação/Sesp

A Operação Carne Legal fiscalizou três estabelecimentos, sendo um supermercado no bairro Portal Clube e dois açougues no bairro Perocão.

No supermercado, a equipe flagrou infrações sanitárias, como mau acondicionamento de alimentos perecíveis e presença de baratas nos balcões e locais de armazenamento.

Nos dois açougues, as equipes apreenderam peças de carne sem comprovação de origem, o que demonstra indícios de abate irregular de gado.

Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados.

Em outra frente, a Polícia Civil também investiga se a carne comercializada irregularmente é proveniente de roubo ou furto de gado na região de Guarapari.

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Carne apreendida em Guarapari