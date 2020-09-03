Pouco mais de uma tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Civil, durante uma operação realizada na ES 261, nesta quarta-feira (2). O carregamento da droga estava escondido em um fundo falso de um caminhão guincho, que foi abordado na rodovia, entre os municípios de Fundão e Aracruz.
Polícia apreende uma tonelada de maconha em caminhão guincho no ES
De acordo com informações passadas durante coletiva de imprensa realizada quinta-feira (3), foram apreendidos 1.212 tabletes do entorpecente. Segundo o delegado Tarcísio Otoni, chefe do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), a apreensão é resultado da mudança na metodologia, implementada há cinco meses, cujo objetivo é impedir a distribuição das drogas.
"Através de outras investigações, mapeamos a rota desse tráfico. Ontem recebemos a informação de que essa maconha chegaria à Grande Vitória, para ser distribuída nos cinco municípios: Vila Velha, Vitória, Viana, Cariacica e Serra"
A interceptação aconteceu na comunidade de Santa Rosa. O motorista do caminhão, ao visualizar a fiscalização, jogou o veículo na contramão e fugiu por uma área de manguezal. Um inquérito policial vai ser instaurado para identificar o motorista, os compradores e demais envolvidos nessa ação criminosa.
Segundo o delegado, o uso de um caminhão guincho foi uma tentativa de passar pelas autoridades de segurança. "As drogas estavam escondidas embaixo da prancha, sem nenhum veículo em cima. Então, passaria despercebido", explicou. De acordo com Otoni, as drogas tiveram como origem o Paraguai.
"MAIOR APREENSÃO DA HISTÓRIA"
De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, esta é a maior apreensão de maconha no Espírito Santo de toda a história - incluindo o período da extinta Delegacia Especializada de Tóxicos e Entorpecentes, criada na década de 1990. "Foi um forte golpe no tráfico de drogas. Os criminosos vão ficar sem capital, o que causa redução de crimes contra a vida e o patrimônio", afirmou.
DROGA SERÁ INCINERADA
Preliminarmente, os 1.212 tabletes de maconha representam, aproximadamente, 1.050 kg. A pesagem oficial feita por equipes da perícia da Polícia Civil estava prevista para acontecer durante a tarde desta quinta-feira (3). Após o procedimento, toda a droga seria incinerada.