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Na BR 101

PRF apreende 18 kg de crack em carro com bebê de 6 meses na Serra

Drogas estavam escondidas no forro das portas de um Ford Ecosport que, segundo a PRF, era alugado

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 17:54
A imagem mostra vários tabletes de crack em cima do capô de uma viatura da PRF
Tabletes da droga apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal apreendeu 18 quilos de crack durante abordagem a um carro no quilômetro 242 da BR 101, na Serra, nesta quarta-feira (2). De acordo com a polícia, um casal com um bebê de seis meses de idade ocupava o carro. O condutor possui registros na polícia por tráfico de drogas.
A PRF informou que agentes realizavam fiscalização de rotina na rodovia, próximo ao pedágio do quilômetro 242, quando abordaram um carro modelo Ford Eco Sport que a polícia informou ser alugado.
Após consultas no sistema, os agentes constataram que o condutor possuía passagens por tráfico de drogas e deram início à revista. Foram achados vários tabletes de crack, totalizando 18 quilos, escondidos no forro das portas.
Os detidos e a droga apreendida foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Laranjeiras, na Serra. A PRF não possuía a confirmação de que a criança era filha de algum do casal, já que, no momento da abordagem, não foi apresentada certidão de nascimento. Na noite desta quarta-feira, porém, a polícia atualizou a informação de que a filiação foi confirmada. O bebê também foi levado para a delegacia.

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