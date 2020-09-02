PRF apreende 18 kg de crack em carro com bebê de 6 meses na Serra

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 18 quilos de crack durante abordagem a um carro no quilômetro 242 da BR 101, na Serra, nesta quarta-feira (2). De acordo com a polícia, um casal com um bebê de seis meses de idade ocupava o carro. O condutor possui registros na polícia por tráfico de drogas.
A PRF informou que agentes realizavam fiscalização de rotina na rodovia, próximo ao pedágio do quilômetro 242, quando abordaram um carro modelo Ford Eco Sport que a polícia informou ser alugado.
Após consultas no sistema, os agentes constataram que o condutor possuía passagens por tráfico de drogas e deram início à revista. Foram achados vários tabletes de crack, totalizando 18 quilos, escondidos no forro das portas.
Os detidos e a droga apreendida foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Laranjeiras, na Serra. A PRF não possuía a confirmação de que a criança era filha de algum do casal, já que, no momento da abordagem, não foi apresentada certidão de nascimento. Na noite desta quarta-feira, porém, a polícia atualizou a informação de que a filiação foi confirmada. O bebê também foi levado para a delegacia.