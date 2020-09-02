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Embaixo da Terceira Ponte

Carro invade mercado e motorista fica ferida em acidente em Vila Velha

Segundo a Guarda Municipal, três caixas foram atingidos, mas ninguém estava no local no momento do acidente. A motorista foi levada para o hospital

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 12:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 12:18
Carro invade mercado após acidente em Vila Velha
Carro invade mercado após acidente em Vila Velha Crédito: Divulgação / Guarda Municipal de Vila Velha
Um carro invadiu um mercado após um acidente no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (2). Segundo a Guarda Municipal, três caixas foram atingidos, mas ninguém estava no local no momento do acidente. A motorista do veículo teve ferimento nos pés e foi levada para o hospital.
A colisão aconteceu entre dois veículos, um Toyota Yaris de cor prata e um Hyundai HB20 de cor vermelha, no cruzamento das ruas Henrique Moscoso e São Paulo, embaixo da Terceira Ponte. Com a batida, o Yaris se chocou contra um poste. Já o HB20 foi parar dentro do mercado, destruindo toda a fachada de vidro e outras estruturas no interior da loja.
Carro invade mercado após acidente em Vila Velha
Carro invade mercado após acidente em Vila Velha Crédito: Divulgação / Guarda Municipal de Vila Velha
De acordo com a Guarda de Vila Velha, ninguém estava no local no momento do acidente. A condutora do HB20 foi a única vítima, sofrendo lesões nos pés. Ela foi socorrida para o hospital Antônio Bezerra de Faria.
O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também esteve no local para o atendimento da ocorrência.

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