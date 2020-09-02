Carro invade mercado e motorista fica ferida em acidente em Vila Velha

A colisão aconteceu entre dois veículos, um Toyota Yaris de cor prata e um Hyundai HB20 de cor vermelha, no cruzamento das ruas Henrique Moscoso e São Paulo, embaixo da Terceira Ponte. Com a batida, o Yaris se chocou contra um poste. Já o HB20 foi parar dentro do mercado, destruindo toda a fachada de vidro e outras estruturas no interior da loja.