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Violência

Caminhoneiro é sequestrado e amarrado em porteira em Mimoso do Sul

Vítima teve o caminhão roubado, foi colocada em um carro de passeio e ficou sob o poder dos bandidos por cerca de três horas antes de ser amarrada na porteira. Ele só conseguiu pedir ajuda na manhã desta quarta (02)

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 16:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 16:55
Polícia Militar prestou o socorro à vítima na manhã de hoje (02) Crédito: Polícia Militar
Um caminhoneiro viveu momentos de tensão ao ser assaltado por três bandidos na noite desta terça-feira (1º), no interior de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi colocada em um carro de passeio e ficou em poder dos bandidos por cerca de três horas, depois foi amarrada a uma porteira e só conseguiu se soltar na manhã desta quarta-feira (02).
Os policiais miliares foram acionados às 7h35 da manhã de hoje (02). Segundo a polícia, o roubo da carga aconteceu por volta das 23h de terça (01), em uma localidade próxima da Fazenda Santa Fé, após o distrito de Ponte do Itabapoana, em Mimoso do Sul.
A vítima contou à polícia que foi abordada por três homens encapuzados que estavam em um carro de passeio. Dois dos bandidos estavam armados. Eles levaram o caminhão da empresa que ele trabalha, que estava carregado com bobina de plástico. Um celular e R$ 490,00 em dinheiro também foram levados do caminhoneiro.
Ele contou ainda que foi colocado no banco de trás do veículo de passeio e os indivíduos rodaram com o caminhoneiro por cerca de três horas. Depois ele foi amarrado em uma porteira, próximo a uma represa localizada na ES 297. Por volta das 6h da manhã de hoje (02), o homem conseguiu se soltar, procurou ajuda no distrito e acionou a Polícia Militar.
Nenhum suspeito foi preso, segundo a PM. A Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de crime registrem a ocorrência podendo comparecer a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, no endereço eletrônico https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações. A população pode contribuir através do Disque-Denúncia 181, o anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

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