Caminhoneiro é sequestrado e amarrado em porteira em Mimoso do Sul

Um caminhoneiro viveu momentos de tensão ao ser assaltado por três bandidos na noite desta terça-feira (1º), no interior de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi colocada em um carro de passeio e ficou em poder dos bandidos por cerca de três horas, depois foi amarrada a uma porteira e só conseguiu se soltar na manhã desta quarta-feira (02).
Os policiais miliares foram acionados às 7h35 da manhã de hoje (02). Segundo a polícia, o roubo da carga aconteceu por volta das 23h de terça (01), em uma localidade próxima da Fazenda Santa Fé, após o distrito de Ponte do Itabapoana, em Mimoso do Sul.
A vítima contou à polícia que foi abordada por três homens encapuzados que estavam em um carro de passeio. Dois dos bandidos estavam armados. Eles levaram o caminhão da empresa que ele trabalha, que estava carregado com bobina de plástico. Um celular e R$ 490,00 em dinheiro também foram levados do caminhoneiro.
Ele contou ainda que foi colocado no banco de trás do veículo de passeio e os indivíduos rodaram com o caminhoneiro por cerca de três horas. Depois ele foi amarrado em uma porteira, próximo a uma represa localizada na ES 297. Por volta das 6h da manhã de hoje (02), o homem conseguiu se soltar, procurou ajuda no distrito e acionou a Polícia Militar.
Nenhum suspeito foi preso, segundo a PM. A Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de crime registrem a ocorrência podendo comparecer a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, no endereço eletrônico https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações. A população pode contribuir através do Disque-Denúncia 181, o anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.