Homem é morto a tiros em Vila Pavão, no Noroeste do ES

Um homem de 37 anos foi morto a tiros na noite desta terça-feira (1º), em Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu no interior do município.
De acordo com a PM, os militares foram acionados para averiguar uma ocorrência de homicídio por disparo de arma de fogo na zona rural da cidade. Uma equipe foi ao local e encontrou a vítima caída em uma estrada já sem vida. Segundo o registro policial, o homem possuía cerca de 18 perfurações de arma de fogo pelo corpo.
Um irmão do homem relatou aos militares que deixou a vítima em uma boate por volta das 20h e quando retornou ao local, por volta de 23h, encontrou o estabelecimento fechado.
A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Regional de Nova Venécia. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A polícia acrescentou que para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação sobre o caso será repassada.