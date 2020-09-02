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Polícia Civil investiga

Homem é morto a tiros em Vila Pavão, no Noroeste do ES

Segundo a Polícia Militar, no corpo da vítima havia 18 perfurações; um irmão dele relatou aos militares que antes do crime deixou o homem em uma boate

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 17:15
22/03/20 - Vila Pavão - Prefeitura de Vila Pavão decide conceder férias para servidores municipais
Homem é morto a tiros em Vila Pavão, no Noroeste do ES; no corpo havia 18 perfurações Crédito: Prefeitura de Vila Pavão/Divulgação
Um homem de 37 anos foi morto a tiros na noite desta terça-feira (1º), em Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu no interior do município.
De acordo com a PM, os militares foram acionados para averiguar uma ocorrência de homicídio por disparo de arma de fogo na zona rural da cidade. Uma equipe foi ao local e encontrou a vítima caída em uma estrada já sem vida. Segundo o registro policial, o homem  possuía cerca de 18 perfurações de arma de fogo pelo corpo.

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Um irmão do homem relatou aos militares que deixou a vítima em uma boate por volta das 20h e quando retornou ao local, por volta de 23h, encontrou o estabelecimento fechado.
Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Regional de Nova Venécia. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A polícia acrescentou que para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação sobre o caso será repassada.

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