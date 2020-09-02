Homem volta a ser flagrado por importunação sexual e acaba preso no ES
Um homem foi detido duas vezes com diferença de um dia por importunação sexual no transporte público na Grande Vitória. Primeiro, o suspeito de 20 anos foi detido na segunda-feira (31), no Terminal de Jardim América, em Cariacica, por acariciar uma jovem de 19 anos em uma fila de espera para entrar em um ônibus do Transcol.
O homem ainda tentou fugir dos policiais que estavam no local, mas acabou alcançado e detido. Durante a ocorrência, os agentes descobriram que ele está sendo investigado também por estupro de vulnerável.
Uma jovem contou à polícia que viu esse homem fazendo sinal para ela, chamando a vítima. A mulher percebeu que ele estava com as partes íntimas à mostra. O suspeito, de acordo com relato da vítima, ainda foi em direção a ela, que correu e pediu ajuda a outros passageiros, que contiveram esse homem até que o ônibus chegasse no terminal de Campo Grande, onde foi detido novamente. Desta vez, porém, o homem não foi liberado na delegacia e acabou autuado e encaminhado ao presídio. Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta