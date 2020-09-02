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No transporte público

Homem volta a ser flagrado por importunação sexual e acaba preso no ES

Na primeira vez, o suspeito assinou um termo circunstanciado na delegacia se comprometendo a se apresentar ao juiz sempre que for solicitado e foi liberado. Depois, voltou a praticar o crime e foi autuado e encaminhado ao presídio

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 08:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 08:42
Fila de passageiros no Terminal de Campo Grande
Fila de passageiros no Terminal de Campo Grande, onde o homem foi detido pela segunda vez Crédito: André Rodrigues/ Internauta
Homem volta a ser flagrado por importunação sexual e acaba preso no ES
Um homem foi detido duas vezes  com diferença de um dia  por importunação sexual no transporte público na Grande Vitória. Primeiro, o suspeito de 20 anos foi detido na segunda-feira (31), no Terminal de Jardim América, em Cariacica, por acariciar uma jovem de 19 anos em uma fila de espera para entrar em um ônibus do Transcol.

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O homem ainda tentou fugir dos policiais que estavam no local, mas acabou alcançado e detido. Durante a ocorrência, os agentes descobriram que ele está sendo investigado também por estupro de vulnerável.

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O suspeito, no entanto, assinou um termo circunstanciado na delegacia se comprometendo a se apresentar ao juiz sempre que for solicitado e foi liberado. Esse mesmo homem voltou a ser detido, nesta terça-feira (1), após se masturbar dentro de um ônibus do Transcol, também em Cariacica.
Uma jovem contou à polícia que viu esse homem fazendo sinal para ela, chamando a vítima. A mulher percebeu que ele estava com as partes íntimas à mostra. O suspeito, de acordo com relato da vítima, ainda foi em direção a ela, que correu e pediu ajuda a outros passageiros, que contiveram esse homem até que o ônibus chegasse no terminal de Campo Grande, onde foi detido novamente. Desta vez, porém, o homem não foi liberado na delegacia e acabou autuado e encaminhado ao presídio. Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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