Homem volta a ser flagrado por importunação sexual e acaba preso no ES

O homem ainda tentou fugir dos policiais que estavam no local, mas acabou alcançado e detido. Durante a ocorrência, os agentes descobriram que ele está sendo investigado também por estupro de vulnerável.

Uma jovem contou à polícia que viu esse homem fazendo sinal para ela, chamando a vítima. A mulher percebeu que ele estava com as partes íntimas à mostra. O suspeito, de acordo com relato da vítima, ainda foi em direção a ela, que correu e pediu ajuda a outros passageiros, que contiveram esse homem até que o ônibus chegasse no terminal de Campo Grande, onde foi detido novamente. Desta vez, porém, o homem não foi liberado na delegacia e acabou autuado e encaminhado ao presídio. Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta