Saiba como agir em casos de importunação sexual dentro do ônibus

Nesta semana um homem foi detido duas vezes com diferença de um dia por importunação sexual no transporte público da Grande Vitória. Primeiro, o suspeito de 20 anos foi detido na segunda-feira (31), no Terminal de Jardim América, em Cariacica, por acariciar uma jovem de 19 anos em uma fila de espera para entrar em um ônibus do Transcol. Depois, na terça-feira (1), ele se masturbou dentro de um coletivo, também em Cariacica.
Além dele, outro homem também foi detido nesta terça (1) após se masturbar em Transcol e usar a Bíblia para esconder o ato. Situações como essas não são raras. Mas você sabe o que fazer caso presencie um ato de importunação sexual?
Especialistas afirmam que é importante pedir ajuda e denunciar. A Polícia Civil diz que ainda existem subnotificações, pois muitas mulheres deixam de denunciar por vergonha e medo. A recomendação é para que a vítima relate o ocorrido para o motorista ou cobrador, no caso dos transportes coletivos. Em lugares privados, recorra aos agentes de segurança.
É importante não deixar de acionar a Polícia Militar ou registrar uma ocorrência policial na delegacia mais próxima. Caso o abuso seja no ônibus, a vítima pode pedir para o motorista levá-la a uma delegacia ou procurar a polícia, informando o número do veículo, data e hora aproximada da ocorrência para que a polícia busque identificar o agressor por meio das imagens de videomonitoramento dos ônibus ou terminais de integração.
ASSÉDIO X IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
Em entrevista recente, a delegada Claudia Dematté, chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, explicou que antes de 2018 a importunação sexual era considerada apenas uma contravenção penal, sendo punida apenas com o pagamento de multa.
A delegada lembrou ainda que a importunação é diferente do assédio sexual. "A importunação sexual é quando se pratica contra a vítima um ato libidinoso objetivando satisfazer a lascívia própria ou de terceiros. Quando a mulher é constrangida, como acontece diariamente em ônibus, quando o homem encosta as partes íntimas na mulher. O assédio sexual é diferente, é um constrangimento visando obter favorecimento sexual e existe uma questão hierárquica do autor em relação à vítima. Ele usa dessa hierarquia para constranger a vítima a praticar o ato", explicou.
Ajude outra pessoa
Caso seja vítima de importunação sexual em espaços públicos, faça valer o seu direito e peça apoio, não se cale. Apesar de chegarem inúmeros casos de mulheres que são vítimas desses crimes, a Polícia Civil acredita que ainda existem subnotificações, pois muitas mulheres deixam de denunciar por vergonha e medo.
Relate e informe o que está ocorrendo aos profissionais responsáveis, de algum modo, por resguardar a sua integridade. Seja motoristas e cobradores, em transporte coletivos, ou agentes de segurança, em casos de lugares privados.
Não deixe de acionar a Polícia Militar ou registrar uma ocorrência policial na delegacia mais próxima. Somente assim haverá visibilidade necessária ao assunto.
Caso o abuso seja no ônibus, a vítima pode pedir para o motorista levá-la a uma delegacia ou procurar a polícia, informando o número do veículo, data e hora aproximada da ocorrência para que a polícia busque identificar o agressor por meio das imagens de videomonitoramento dos ônibus ou terminais de integração.
Caso testemunhe alguma cena de importunação sexual, intervenha, se posicione, auxilie a vítima - de forma que não coloque em risco a sua segurança pessoal e a dos envolvidos. Acione a Polícia Militar por meio do 190. Pois somente com o compromisso de toda a sociedade é possível desconstruir velhos padrões machistas.