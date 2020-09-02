Saiba como agir em casos de importunação sexual dentro do ônibus

Mulheres passageiras do sistema Transcol. É comum os relatos de assédio sexual contra as mulheres dentro dos coletivos Crédito: Carlos Alberto Silva

Especialistas afirmam que é importante pedir ajuda e denunciar. A Polícia Civil diz que ainda existem subnotificações, pois muitas mulheres deixam de denunciar por vergonha e medo. A recomendação é para que a vítima relate o ocorrido para o motorista ou cobrador, no caso dos transportes coletivos. Em lugares privados, recorra aos agentes de segurança.

É importante não deixar de acionar a Polícia Militar ou registrar uma ocorrência policial na delegacia mais próxima. Caso o abuso seja no ônibus, a vítima pode pedir para o motorista levá-la a uma delegacia ou procurar a polícia, informando o número do veículo, data e hora aproximada da ocorrência para que a polícia busque identificar o agressor por meio das imagens de videomonitoramento dos ônibus ou terminais de integração.

ASSÉDIO X IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Em entrevista recente, a delegada Claudia Dematté, chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, explicou que antes de 2018 a importunação sexual era considerada apenas uma contravenção penal, sendo punida apenas com o pagamento de multa.

A delegada lembrou ainda que a importunação é diferente do assédio sexual. "A importunação sexual é quando se pratica contra a vítima um ato libidinoso objetivando satisfazer a lascívia própria ou de terceiros. Quando a mulher é constrangida, como acontece diariamente em ônibus, quando o homem encosta as partes íntimas na mulher. O assédio sexual é diferente, é um constrangimento visando obter favorecimento sexual e existe uma questão hierárquica do autor em relação à vítima. Ele usa dessa hierarquia para constranger a vítima a praticar o ato", explicou.