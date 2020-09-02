Ônibus do Transcol é apedrejado na Reta do Aeroporto, em Vitória

Um ônibus da linha 504 (Terminal de Jacaraípe - Terminal de Itacibá) foi apedrejado na manhã desta quarta-feira (2), em Vitória. O episódio aconteceu por volta das 5h10, quando o veículo passava pela Reta do Aeroporto. Cerca de 45 passageiros estavam no ônibus.
O motorista do coletivo contou à reportagem da TV Gazeta que havia parado no ponto localizado em frente ao antigo aeroporto de Vitória para o desembarque de alguns passageiros, quando um homem surgiu com duas pedras na mão. O homem gritava e pedia por ajuda quando, de repente, atirou uma das pedras contra o para-brisa do ônibus.
Logo depois, motorista e passageiros notaram que o homem havia pegado uma outra pedra, desta vez ainda maior que as outras duas. Com medo, algumas pessoas que estavam no ônibus decidiram segurar o homem até a chegada da Polícia Militar.
O homem tem 32 anos e foi levado paro o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta