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Ônibus do Transcol é apedrejado na Reta do Aeroporto, em Vitória

O coletivo da linha 504 (Terminal de Jacaraípe - Terminal de Itacibá) estava parado no ponto de ônibus quando o episódio aconteceu. Cerca de 45 passageiros estavam no ônibus

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 08:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 08:46
Ônibus da linha 504 foi apedrejado em Vitória
Ônibus da linha 504 foi apedrejado em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um ônibus da linha 504 (Terminal de Jacaraípe - Terminal de Itacibá) foi apedrejado na manhã desta quarta-feira (2), em Vitória. O episódio aconteceu por volta das 5h10, quando o veículo passava pela Reta do Aeroporto. Cerca de 45 passageiros estavam no ônibus.
O motorista do coletivo contou à reportagem da TV Gazeta que havia parado no ponto localizado em frente ao antigo aeroporto de Vitória para o desembarque de alguns passageiros, quando um homem surgiu com duas pedras na mão. O homem gritava e pedia por ajuda quando, de repente, atirou uma das pedras contra o para-brisa do ônibus.
Ônibus da linha 504 foi apedrejado em Vitória
Ônibus da linha 504 foi apedrejado em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Logo depois, motorista e passageiros notaram que o homem havia pegado uma outra pedra, desta vez ainda maior que as outras duas. Com medo, algumas pessoas que estavam no ônibus decidiram segurar o homem até a chegada da Polícia Militar.
O homem tem 32 anos e foi levado paro o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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