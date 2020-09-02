Ônibus do Transcol é apedrejado na Reta do Aeroporto, em Vitória

O motorista do coletivo contou à reportagem da TV Gazeta que havia parado no ponto localizado em frente ao antigo aeroporto de Vitória para o desembarque de alguns passageiros, quando um homem surgiu com duas pedras na mão. O homem gritava e pedia por ajuda quando, de repente, atirou uma das pedras contra o para-brisa do ônibus.