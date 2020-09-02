Golpe do falso motoboy dona de casa desconfia e ajuda polícia a prender suspeito no ES
Uma dona de casa, moradora de Cariacica, percebeu que estava sofrendo um golpe e, com a denúncia, ajudou a Polícia Civil a prender o suspeito de cometer o crime. Ela estava sendo vítima do golpe do falso motoboy, quando golpistas convencem pessoas de que são funcionários de uma central de cartão de crédito e recolhem os cartões nas casas das vítimas, já com a senha.
Tudo aconteceu quando a vítima recebeu uma ligação dizendo que uma compra indevida havia sido feita no cartão de crédito dela. Uma pessoa me ligou falando que era da seguradora dos cartões. Que tinham comprado no meu cartão em Guarulhos um valor de R$ 4.850,00, e eles acharam estranho aquela compra já que eu moro aqui em Cariacica. Eu liguei para um número que eu tinha, e realmente eles falaram a mesma história, que tinha acontecido isso com o meu cartão, disse.
Acontece que quem atendeu a vítima era outra pessoa da mesma quadrilha, já dando instruções de como resolver o problema, sem saber que estava sendo alvo de um golpe. Um motoboy iria à casa dela recolher o cartão. Desconfiada, a mulher ligou para a polícia.
MOMENTO DA PRISÃO
A dona de casa cancelou os cartões por orientação da polícia. O suspeito combinou com ela de pegar o cartão por volta das 19h, mas os policiais chegaram antes e ficaram escondidos perto da casa da vítima.
Quando ela entregou o cartão, os policiais deram voz de prisão ao homem que ainda tentou fugir. A chefe da Divisão Patrimonial, a delegada Rhaiana Bremenkamp, contou que foi preciso realizar disparos de advertência para deter o homem.
Os policiais chegaram junto do criminoso, deram voz de abordagem. O criminoso chegou a empurrar um dos policiais, fez menção de correr. Ele colocou a mão e deu a sensação de que poderia estar tirando uma arma. Um policial deu dois disparos de advertência e acabou de um estilhaço atingi-lo na perna, disse.
O homem foi levado para a Delegacia Patrimonial. Com ele, a polícia encontrou 46 maquinas de cartão de crédito. De acordo com informações da TV Gazeta, o suspeito, de 21 anos, chegou de São Paulo no início da semana e já tinha feito uma vítima. Uma idosa de 69 anos, que mora em Vitória, que há havia perdido aproximadamente R$ 25 mil.
COMO FUNCIONA O GOLPE
A delegada explicou como os criminosos conseguem fazer a vítima pensar que está ligando para o número da central do cartão de crédito.
O bandido faz a vítima acreditar que está ligando para a central do banco dela, só que, no momento que ela está discando os números, ele está segurando a linha, principalmente através de telefone fixo. E, com isso, já entra aquela musiquinha comum dessas operadoras. Ela acredita que está sendo atendida pelo banco. E é uma encenação praticamente perfeita. São pessoas que falam bem, pessoas que dão a entender que realmente é um telemarketing, destacou.
A recomendação da polícia é não passar informações por telefone. O homem foi autuado pelo crime de estelionato contra idoso, pelo crime cometido com a idosa moradora de Vitória, por crime tentado de estelionato, associação criminosa e resistência.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta