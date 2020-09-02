Maquinas de cartão apreendidas com o suspeito Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Golpe do falso motoboy dona de casa desconfia e ajuda polícia a prender suspeito no ES

golpe do falso motoboy, quando golpistas convencem pessoas de que são funcionários de uma central de cartão de crédito e recolhem os cartões nas casas das vítimas, já com a senha. Uma dona de casa, moradora de Cariacica , percebeu que estava sofrendo um golpe e, com a denúncia, ajudou a Polícia Civil a prender o suspeito de cometer o crime. Ela estava sendo vítima do, quando golpistas convencem pessoas de que são funcionários de uma central de cartão de crédito e recolhem os cartões nas casas das vítimas, já com a senha.

Tudo aconteceu quando a vítima recebeu uma ligação dizendo que uma compra indevida havia sido feita no cartão de crédito dela. Uma pessoa me ligou falando que era da seguradora dos cartões. Que tinham comprado no meu cartão em Guarulhos um valor de R$ 4.850,00, e eles acharam estranho aquela compra já que eu moro aqui em Cariacica. Eu liguei para um número que eu tinha, e realmente eles falaram a mesma história, que tinha acontecido isso com o meu cartão, disse.

Acontece que quem atendeu a vítima era outra pessoa da mesma quadrilha, já dando instruções de como resolver o problema, sem saber que estava sendo alvo de um golpe. Um motoboy iria à casa dela recolher o cartão. Desconfiada, a mulher ligou para a polícia.

Vítima de golpe do falso motoboy fez denúncia e suspeito foi preso Crédito: Reprodução / TV Gazeta

MOMENTO DA PRISÃO

A dona de casa cancelou os cartões por orientação da polícia. O suspeito combinou com ela de pegar o cartão por volta das 19h, mas os policiais chegaram antes e ficaram escondidos perto da casa da vítima.

Quando ela entregou o cartão, os policiais deram voz de prisão ao homem que ainda tentou fugir. A chefe da Divisão Patrimonial, a delegada Rhaiana Bremenkamp, contou que foi preciso realizar disparos de advertência para deter o homem.

Os policiais chegaram junto do criminoso, deram voz de abordagem. O criminoso chegou a empurrar um dos policiais, fez menção de correr. Ele colocou a mão e deu a sensação de que poderia estar tirando uma arma. Um policial deu dois disparos de advertência e acabou de um estilhaço atingi-lo na perna, disse.

O homem foi levado para a Delegacia Patrimonial. Com ele, a polícia encontrou 46 maquinas de cartão de crédito. De acordo com informações da TV Gazeta, o suspeito, de 21 anos, chegou de São Paulo no início da semana e já tinha feito uma vítima. Uma idosa de 69 anos, que mora em Vitória, que há havia perdido aproximadamente R$ 25 mil.

COMO FUNCIONA O GOLPE

A delegada explicou como os criminosos conseguem fazer a vítima pensar que está ligando para o número da central do cartão de crédito.

O bandido faz a vítima acreditar que está ligando para a central do banco dela, só que, no momento que ela está discando os números, ele está segurando a linha, principalmente através de telefone fixo. E, com isso, já entra aquela musiquinha comum dessas operadoras. Ela acredita que está sendo atendida pelo banco. E é uma encenação praticamente perfeita. São pessoas que falam bem, pessoas que dão a entender que realmente é um telemarketing, destacou.

A recomendação da polícia é não passar informações por telefone. O homem foi autuado pelo crime de estelionato contra idoso, pelo crime cometido com a idosa moradora de Vitória, por crime tentado de estelionato, associação criminosa e resistência.