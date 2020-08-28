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Em flagrante

Estelionatários dão prejuízo de R$ 40 mil em golpes e são presos em Vila Velha

Dupla foi presa na Praia da Sereia, nesta quinta-feira (27), no momento em que o caminhão de uma loja lesada chegava para entregar os produtos. Funcionária de uma financeira desconfiou da compra e a polícia entrou em ação na sequência

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 09:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 09:37
Estelionato
Os estelionatários foram presos em flagrante na casa onde receberiam os produtos comprados através de golpe Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois homens foram presos pela polícia nesta quinta-feira (27), em Vila Velha, por praticarem o crime de estelionato  obter para si ou para outro alguma vantagem oriunda de maneira ilícita, causando prejuízos a terceiros.

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De acordo com a ocorrência, na última terça-feira (25) um dos suspeitos efetuou uma compra de cerca de R$ 2,7 mil em uma loja de móveis e eletrodomésticos da cidade. O pagamento foi feito através de um financiamento obtido em uma financeira. Os produtos comprados seriam entregues no endereço deixado pelo golpista, na mesma data.

SUSPEITA DE GOLPE

Essa transação e também outras realizadas pela dupla levantaram suspeitas de uma funcionária da instituição que financiou as compras. Ao puxar a ficha do cliente, ela percebeu que o homem havia efetuado compras que, somadas, chegaram ao valor de R$ 40 mil em produtos e também em outros estabelecimentos, sempre por meio da financeira.
Estelionato
Após serem detidos em Vila Velha, a dupla realizou exame de corpo de delito no DML Crédito: Reprodução/TV Gazeta
De posse dos extratos, a mulher comunicou o fato aos superiores, que levaram o caso à polícia. Com a denúncia, a autoridades policiais montaram uma operação e realizaram a prisão da dupla em uma residência localizada na Praia da Sereia, em Vila Velha, no momento em que o caminhão com as entregas se aproximava do imóvel.
Ao ser abordado pelos policiais, o homem que realizou as compras confessou que utilizava uma identidade falsa nos financiamentos e em seguida praticava os golpes. O nome verdadeiro do detido é Hernandi Araújo Santos. O outro estelionatário preso é Nadio Almeida Moreno. Os dois foram detidos e autuados pelo crime de estelionato.
Após realizar exame de corpo de delito no Departamento Médico Legal de Vitória, a dupla foi encaminhada para o presídio.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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