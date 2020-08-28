Estelionatários dão prejuízo de R$ 40 mil em golpes e são presos em Vila Velha

Os estelionatários foram presos em flagrante na casa onde receberiam os produtos comprados através de golpe Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dois homens foram presos pela polícia nesta quinta-feira (27), em Vila Velha , por praticarem o crime de estelionato  obter para si ou para outro alguma vantagem oriunda de maneira ilícita, causando prejuízos a terceiros.

De acordo com a ocorrência, na última terça-feira (25) um dos suspeitos efetuou uma compra de cerca de R$ 2,7 mil em uma loja de móveis e eletrodomésticos da cidade. O pagamento foi feito através de um financiamento obtido em uma financeira. Os produtos comprados seriam entregues no endereço deixado pelo golpista, na mesma data.

SUSPEITA DE GOLPE

Essa transação e também outras realizadas pela dupla levantaram suspeitas de uma funcionária da instituição que financiou as compras. Ao puxar a ficha do cliente, ela percebeu que o homem havia efetuado compras que, somadas, chegaram ao valor de R$ 40 mil em produtos e também em outros estabelecimentos, sempre por meio da financeira.

Após serem detidos em Vila Velha, a dupla realizou exame de corpo de delito no DML Crédito: Reprodução/TV Gazeta

De posse dos extratos, a mulher comunicou o fato aos superiores, que levaram o caso à polícia. Com a denúncia, a autoridades policiais montaram uma operação e realizaram a prisão da dupla em uma residência localizada na Praia da Sereia, em Vila Velha, no momento em que o caminhão com as entregas se aproximava do imóvel.

Ao ser abordado pelos policiais, o homem que realizou as compras confessou que utilizava uma identidade falsa nos financiamentos e em seguida praticava os golpes. O nome verdadeiro do detido é Hernandi Araújo Santos. O outro estelionatário preso é Nadio Almeida Moreno. Os dois foram detidos e autuados pelo crime de estelionato.

Após realizar exame de corpo de delito no Departamento Médico Legal de Vitória , a dupla foi encaminhada para o presídio.