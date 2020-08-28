Confronto entre suspeitos e PMs acaba com dois baleados e prisões em Cariacica

Ainda segundo informações da TV Gazeta, os policiais disseram que estavam passando por uma rua já conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando viram um homem saindo com uma mochila de dentro de uma casa. Os policiais decidiram abordar o rapaz que, quando viu a aproximação dos agentes, teria corrido para dentro da casa.

Ainda de acordo com a polícia, os militares cercaram o local e deram voz para que o suspeito saísse da casa. Momentos depois, quatro homens saíram, sendo que dois deles estavam armados e teriam começado a atirar contra os policiais militares. Houve troca de tiros. Dos quatro suspeitos, um conseguiu fugir, um menor de 17 anos foi apreendido e dois foram presos. Dos detidos, dois foram baleados, um deles é o menor.