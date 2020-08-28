Confronto entre suspeitos e PMs acaba com dois baleados e prisões em Cariacica

Um confronto entre a polícia e suspeitos assustou moradores do bairro Mucuri, em Cariacica, na noite desta quinta-feira (27). De acordo com informações da TV Gazeta, durante uma abordagem, quatro suspeitos efetuaram disparos contra a Polícia Militar, que revidou. Um fugiu e três foram detidos. Destes, dois foram baleados, sendo um menor de idade.
Ainda segundo informações da TV Gazeta, os policiais disseram que estavam passando por uma rua já conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando viram um homem saindo com uma mochila de dentro de uma casa. Os policiais decidiram abordar o rapaz que, quando viu a aproximação dos agentes, teria corrido para dentro da casa.
Ainda de acordo com a polícia, os militares cercaram o local e deram voz para que o suspeito saísse da casa. Momentos depois, quatro homens saíram, sendo que dois deles estavam armados e teriam começado a atirar contra os policiais militares. Houve troca de tiros. Dos quatro suspeitos, um conseguiu fugir, um menor de 17 anos foi apreendido e dois foram presos. Dos detidos, dois foram baleados, um deles é o menor.
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa de Vitória.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta