Polícia Civil prende homem que tentava vender carro de locadora na Serra

Homem de 26 anos foi detido em flagrante tentando vender ucarro alugado na Serra Crédito: Divulgação/PCES

Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 26 anos, nesta quinta-feria (27), acusado de praticar o crime de receptação. Segundo a polícia, ele é suspeito de comprar um veículo que foi alugado em Brejetuba e não foi devolvido. O automóvel foi recuperado no bairro São Diogo I, na Serra

O titular da Delegacia Especializada em Defraudações e Falsificações (Defa), delegado Douglas Vieira, explicou que o detido comprou o veículo de um homem que alugou o carro, que deveria ter devolvido para a locadora no último dia 11. No momento da prisão, segundo o delegado, o suspeito estava tentando vender o veículo para o verdadeiro proprietário, que descobriu o anúncio de venda pela internet e acionou a polícia.

Ele marcou um encontro com o detido. Nós fomos até o ponto marcado e efetuamos a prisão. O detido afirmou ter comprado o veículo por uma mídia social e que sabia da ilegalidade da venda. O veículo foi adquirido por R$ 5.5 mil, quando preço no mercado é R$ 17.439 mil, contou.

A Polícia Civil afirmou que o proprietário do automóvel disse que fez contato com o responsável por alugar o carro, mas não obteve retorno, em seguida o homem passou a ignorar as ligações.

A partir das investigações, descobrimos que, no passado, o locatário do veículo se passava por motorista de aplicativo para alugar os veículos e aplicar golpes. Agora, nossos trabalhos continuam para que ele seja identificado e localizado, disse.