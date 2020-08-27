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São Diogo I

Polícia Civil prende homem que tentava vender carro de locadora na Serra

O veículo foi alugado em Brejetuba, na região Serrana do Estado, mas não foi devolvido; o suspeito estava tentando vender o carro para o verdadeiro dono, que descobriu o golpe e acionou a polícia

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 20:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 20:18
A imagem mostra o veículo alugado, um Renault vermelho
Homem de 26 anos foi detido em flagrante tentando vender ucarro alugado na Serra Crédito: Divulgação/PCES
Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 26 anos, nesta quinta-feria (27), acusado de praticar o crime de receptação. Segundo a polícia, ele é suspeito de comprar um veículo que foi alugado em Brejetuba e não foi devolvido. O automóvel foi recuperado no bairro São Diogo I, na Serra.
O titular da Delegacia Especializada em Defraudações e Falsificações (Defa), delegado Douglas Vieira, explicou que o detido comprou o veículo de um homem que alugou o carro, que deveria ter devolvido para a locadora no último dia 11. No momento da prisão, segundo o delegado, o suspeito estava tentando vender o veículo para o verdadeiro proprietário, que descobriu o anúncio de venda pela internet e acionou a polícia.
Ele marcou um encontro com o detido. Nós fomos até o ponto marcado e efetuamos a prisão. O detido afirmou ter comprado o veículo por uma mídia social e que sabia da ilegalidade da venda. O veículo foi adquirido por R$ 5.5 mil, quando preço no mercado é R$ 17.439 mil, contou.

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A Polícia Civil afirmou que o proprietário do automóvel disse que fez contato com o responsável por alugar o carro, mas não obteve retorno, em seguida o homem passou a ignorar as ligações. 
A partir das investigações, descobrimos que, no passado, o locatário do veículo se passava por motorista de aplicativo para alugar os veículos e aplicar golpes. Agora, nossos trabalhos continuam para que ele seja identificado e localizado, disse.
A Polícia Civil informou que o veículo foi recuperado e devolvido para a vítima. Já o detido foi conduzido para a delegacia para ser ouvido e foi liberado, após pagar fiança.

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